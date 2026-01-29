Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1845: Δημοσιεύεται το ποίημα Το Κοράκι του Έντγκαρ Άλλαν Πόε.

Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών (ΣΕΒ). 1941: Ο Αλέξανδρος Κορυζής γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας μετά τον ξαφνικό θάνατο του προκατόχου του, δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.

Ο ηγέτης του PKK, Αμπνουλάχ Οτσαλάν, φτάνει στην Αθήνα και διαμένει επί διήμερο παρανόμως. 2000: Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας, η χρήση του μέσου από το επιβατικό κοινό ξεπερνάει κάθε ρεκόρ. Μόνο μέχρι το μεσημέρι υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν σχεδόν 1.000.000 επιβάτες.

Γεννήσεις

1860: – Αντόν Τσέχωφ, Ρώσος συγγραφέας

– Αντόν Τσέχωφ, Ρώσος συγγραφέας 1890: Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. («Δόκτωρ Ζιβάγκο») (Θαν. 30/5/1960)

Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. («Δόκτωρ Ζιβάγκο») (Θαν. 30/5/1960) 1927: Λιούις Γιούρι, Καναδός χημικός και μηχανικός, που εφηύρε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. (Θαν. 19/10/2004)

Λιούις Γιούρι, Καναδός χημικός και μηχανικός, που εφηύρε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. (Θαν. 19/10/2004) 1951: Λουδοβίκος των Ανωγείων, Έλληνας τραγουδοποιός

Λουδοβίκος των Ανωγείων, Έλληνας τραγουδοποιός 1960 : Γρηγόριος Ευθύμιος Λουγκάνης, διάσημος καταδύτης, υιοθετημένο τέκνο ελληνοαμερικανών γονέων. Υπήρξε χρυσός Ολυμπιονίκης το 1984 και το 1988.

: Γρηγόριος Ευθύμιος Λουγκάνης, διάσημος καταδύτης, υιοθετημένο τέκνο ελληνοαμερικανών γονέων. Υπήρξε χρυσός Ολυμπιονίκης το 1984 και το 1988. 1966: Ρομάριο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

Ρομάριο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής 1985: Αθηνά Ωνάση, Γαλλίδα κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση

Θάνατοι