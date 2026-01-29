Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Η 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ που με τις δολοφονίες της συγκλόνισε τις ΗΠΑ το 1979

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • 1845: Δημοσιεύεται το ποίημα Το Κοράκι του Έντγκαρ Άλλαν Πόε.
  • 1870: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Αλήθεια» ότι το 1869 είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδηλάτου, του «περίεργου τούτου και δυσκόλου άμα είδους παιδιάς και ταχυδρομίας», όπως γράφει η εφημερίδα, και εισαγωγείς του ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ και ο Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και Δήμαρχος Πειραιώς.
  • 1907: Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών (ΣΕΒ).
  • 1941: Ο Αλέξανδρος Κορυζής γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας μετά τον ξαφνικό θάνατο του προκατόχου του, δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.
  • 1979: Η 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ σκοτώνει δύο άτομα και τραυματίζει εννέα άλλα, όταν πυροβολεί από το σπίτι της κατά της εισόδου του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου. Το όπλο τής το χάρισε ο πατέρα της ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Στους αστυνομικούς που τη συλλαμβάνουν δικαιολογείται με τη φράση «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες» («I Don’t Like Mondays»). Με αφορμή το περιστατικό αυτό, οι Boomtown Rats θα γράψουν το ομώνυμο τραγούδι τους.
  • 1996: Κρίση των Ιμίων: Ο νέος πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία, ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Η πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, ζητά διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βραχονησίδων του Αιγαίου. Τουρκικά πολεμικά πλοία παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησιάζουν τα Ίμια. Γίνονται διαβήματα από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ.
  • 1999: Ο ηγέτης του PKK, Αμπνουλάχ Οτσαλάν, φτάνει στην Αθήνα και διαμένει επί διήμερο παρανόμως.
  • 2000: Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας, η χρήση του μέσου από το επιβατικό κοινό ξεπερνάει κάθε ρεκόρ. Μόνο μέχρι το μεσημέρι υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν σχεδόν 1.000.000 επιβάτες.

Γεννήσεις

  • 1860:– Αντόν Τσέχωφ, Ρώσος συγγραφέας
  • 1890: Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. («Δόκτωρ Ζιβάγκο») (Θαν. 30/5/1960)
  • 1927: Λιούις Γιούρι, Καναδός χημικός και μηχανικός, που εφηύρε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. (Θαν. 19/10/2004)
  • 1951: Λουδοβίκος των Ανωγείων, Έλληνας τραγουδοποιός
  • 1960: Γρηγόριος Ευθύμιος Λουγκάνης, διάσημος καταδύτης, υιοθετημένο τέκνο ελληνοαμερικανών γονέων. Υπήρξε χρυσός Ολυμπιονίκης το 1984 και το 1988.
  • 1966: Ρομάριο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
  • 1985: Αθηνά Ωνάση, Γαλλίδα κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση

Θάνατοι

  • 1820: Γεώργιος Γ΄, βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου
  • 1837: Αλεξάντρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. (Γεν. 26/5/1799)
  • 1847: Παναγιώτης Σέκερης, Έλληνας αγωνιστής,ηγετικό στέλεχος της Φιλικής Εταιρείας.
  • 1881: Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Ρώσος συγγραφέας. («Έγκλημα και Τιμωρία») (Γεν. 30/10/1821)
  • 1941: Ιωάννης Μεταξάς, Έλληνας στρατιωτικός και δικτάτορας
  • 1975: Ορέστης Μακρής, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 30/9/1898)

