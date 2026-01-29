Ξηρά και σκασμένα χέρια: Τα 3 συστατικά που χρειάζεστε για άμεση ανακούφιση, σύμφωνα με ειδικούς

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ξηρά και σκασμένα χέρια: Τα 3 συστατικά που χρειάζεστε για άμεση ανακούφιση, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αν και η ξηροδερμία μπορεί να εμφανιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο χειμώνας είναι συχνά η δυσκολότερη περίοδος. Οι χαμηλές θερμοκρασίες σε εξωτερικούς χώρους και η κεντρική θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους αφαιρούν την υγρασία από την επιδερμίδα. Επιπλέον, το συχνό πλύσιμο των χεριών λόγω των εποχιακών ιώσεων απομακρύνει τα προστατευτικά έλαια, καταστρέφοντας τον επιδερμικό φραγμό.

Πώς να απαλλαγείτε από τα ξηρά και σκασμένα χέρια: Συμβουλές για να διατηρήσετε το δέρμα σας υγιές και απαλό

Αν ανήκετε σε εκείνους που ταλαιπωρούνται από την ξηροδερμία τον χειμώνα, οι ειδικοί προτείνουν να αναζητήσετε τρία συγκεκριμένα συστατικά που καταπραΰνουν το ερεθισμένο δέρμα.

Γιατί τα χέρια μας είναι τόσο ευαίσθητα;

Οι ειδικοί της CeraVe, η μάρκα περιποίησης δέρματος που αναπτύχθηκε με δερματολόγους, εξηγεί: «Τα πολύ ξηρά χέρια είναι μια συχνή κατάσταση. Το δέρμα στα χέρια είναι πιο λεπτό και ευαίσθητο από άλλα σημεία του σώματος, με λιγότερους σμηγματογόνους αδένες, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή στην αφυδάτωση. Λόγω της συνεχούς επαφής με το περιβάλλον, ο προστατευτικός τους φραγμός είναι συχνά εξασθενημένος».

Πρόωρη γήρανση: Γιατρός προειδοποιεί για μία καθημερινή συνήθεια το χειμώνα που καταστρέφει το δέρμα του προσώπου σας

Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Ξεφλούδισμα και τραχιά υφή
  • Ρωγμές και κοκκινίλες
  • Θαμπή όψη και αίσθηση «τραβήγματος»

Τα 3 «must» συστατικά για την ενυδάτωση των χεριών

Η CeraVe συνιστά να επιλέγετε προϊόντα που περιέχουν:

  • Ceramides: Λιπίδια που αποτελούν το 50% της σύνθεσης του δέρματος. Λειτουργούν ως η «κόλλα» που κρατά τα κύτταρα ενωμένα, διατηρώντας τον φραγμό υγιή ώστε να συγκρατεί την υγρασία και να απωθεί τους ρύπους.
  • Υαλουρονικό Οξύ: Απαραίτητο για τη διατήρηση της ισορροπίας της υγρασίας στο δέρμα.
  • Γλυκερίνη: Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συστατικό για τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Συμβουλές φροντίδας από το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου)

Για όσους υποφέρουν από δερματίτιδα ή έκζεμα στα χέρια, το Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust προτείνει:

  • Σωστό στέγνωμα: Μετά το πλύσιμο, στεγνώνετε τα χέρια σας προσεκτικά με καθαρή ή χάρτινη πετσέτα, ειδικά ανάμεσα στα δάχτυλα.
  • Προστασία στις δουλειές του σπιτιού: Χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων και ρούχων. Φοράτε γάντια όταν κόβετε τρόφιμα που ερεθίζουν το δέρμα (πατάτες, ντομάτες, εσπεριδοειδή, σκόρδο, τσίλι).
  • Αποφύγετε τα χημικά: Μην αφήνετε το υγρό σαπούνι ή το σαμπουάν να μένει στα χέρια σας. Φοράτε γάντια μιας χρήσης όταν λούζεστε ή όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα styling και βαφές μαλλιών.

