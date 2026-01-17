Πρόωρη γήρανση: Γιατρός προειδοποιεί για μία καθημερινή συνήθεια το χειμώνα που καταστρέφει το δέρμα του προσώπου σας

Τις κρύες ημέρες του χειμώνα, δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από μία καθημερινή στιγμή χαλάρωσης στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς στην αισθητική ιατρική, αυτή η αθώα συνήθεια είναι ο νούμερο ένα εχθρός της επιδερμίδας μας. Αν το πρόσωπό σας να δείχνει πιο θαμπό, “κουρασμένο” και με λεπτές γραμμές, ίσως ευθύνεται μια κίνηση που επαναλαμβάνετε κάθε βράδυ, θεωρώντας ότι φροντίζετε τον εαυτό σας.

Η κοινή συνήθεια όταν κάνει κρύο που γερνάει το πρόσωπό σας

Αν τελειώνετε την ημέρα σας πλένοντας το πρόσωπό σας με καυτό νερό στο ντους, μπορεί να επιταχύνετε τη γήρανση του δέρματός σας χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε. Παρόλο που το αχνιστό νερό φαντάζει χαλαρωτικό, ειδικά τις παγωμένες ημέρες του χειμώνα, μπορεί μακροπρόθεσμα να κάνει την επιδερμίδα πιο ξηρή και με περισσότερες γραμμές.

Το λάθος που «καταστρέφει» το δέρμα

Η Dr. Annette Phillips, ειδική στην αισθητική ιατρική, επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην περιποίηση του δέρματος (skincare). «Το καυτό νερό καταστρέφει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας», εξηγεί. «Αυτός ο φραγμός βοηθά το δέρμα να διατηρεί την υγρασία του. Όταν καταστρέφεται, το δέρμα δείχνει θαμπό, νιώθετε ότι “τραβάει” και οι λεπτές γραμμές γίνονται πιο έντονες, ειδικά γύρω από τα μάτια και το στόμα».

Δεν φταίει μόνο η θερμοκρασία

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη θερμοκρασία του νερού, αλλά και στις συνήθειες που υιοθετούμε στο ντους.

Πολλοί καθαρίζουν το πρόσωπό τους με αφρόλουτρο ή αφήνουν το σαμπουάν και το μαλακτικό να τρέχουν απευθείας στα μάγουλά τους. «Αυτά τα προϊόντα είναι φτιαγμένα για τα μαλλιά και το σώμα, όχι για την ευαίσθητη επιδερμίδα του προσώπου», λέει η Dr. Phillips. «Με τον καιρό, αυτό οδηγεί σε ξηρότητα, ευαισθησία και τραχιά υφή. Πολλοί μου λένε ότι το δέρμα τους δείχνει ξαφνικά πιο γερασμένο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για υπερβολικό και λανθασμένο καθαρισμό».

Γιατί πρέπει να σταματήσετε να πλένετε το πρόσωπό σας στο ντους

Τι πρέπει λοιπόν να αλλάξετε στη ρουτίνα σας

Σύμφωνα με την Dr. Phillips, η λύση είναι απλή: σταματήστε να πλένετε το πρόσωπό σας με το καυτό νερό του ντους και, κυρίως, μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σώματος στο πρόσωπο. Η ίδια συνιστά το νερό στο ντους να είναι χλιαρό και όχι καυτό (με υδρατμούς), ώστε το δέρμα να μην έχει αυτή την ενοχλητική αίσθηση «τραβήγματος» μετά.

Ο σωστός τρόπος καθαρισμού

Όσον αφορά τον καθαρισμό, η ειδικός προτείνει να γίνεται στον νιπτήρα με χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας ένα απαλό καθαριστικό προσώπου. «Αν νιώθετε το δέρμα σας σφιχτό μετά το πλύσιμο, αυτό είναι συνήθως σημάδι ότι το νερό ήταν πολύ ζεστό ή το καθαριστικό πολύ σκληρό για εσάς», εξηγεί.

Ενυδάτωση σε νωπή επιδερμίδα

Η ενυδάτωση αμέσως μετά τον καθαρισμό κάνει τη διαφορά. Η εφαρμογή της ενυδατικής κρέμας ενώ το δέρμα είναι ακόμα ελαφρώς νωπό βοηθά στο να «κλειδώσει» η υγρασία, διατηρώντας την επιδερμίδα πιο λεία και ενυδατωμένη.

Τι να κάνετε αν έχετε ερεθισμούς

Αν το δέρμα σας είναι ξηρό ή αντιδρά εύκολα, η Dr. Phillips συμβουλεύει να μην δοκιμάζετε πολλά νέα προϊόντα ταυτόχρονα. «Μείνετε στα βασικά προϊόντα που γνωρίζετε ότι ανέχεται το δέρμα σας και δώστε του χρόνο να ανακάμψει», σημειώνει.

Άμεσα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα φανούν γρήγορα, ειδικά για όσους αντιμετώπισαν εξάρσεις ξηρότητας ή εκζέματος τις τελευταίες εβδομάδες. Πολλοί παρατηρούν ότι η επιδερμίδα τους είναι πιο ήρεμη και λιγότερο “στεγνή” μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από τη στιγμή που σταμάτησαν να πλένουν το πρόσωπο στο ντους. Μια μικρή αλλαγή που έχει όμως μεγάλο αντίκτυπο στην όψη και την υγεία του δέρματος.