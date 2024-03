Η υγεία της επιδερμίδας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ενυδάτωση, η προστασία από τον ήλιο, η διατροφή και άλλα. Αλλά γνωρίζετε ποια συνήθεια συχνά περνάει απαρατήρητη; Παρακάτω θα εξερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και της υγείας του δέρματος.

Μέσα από έρευνες και συμβουλές ειδικών, θα μάθετε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η συνήθεια στην επιδερμίδα σας και πώς η διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο υγιή και λαμπερή όψη.

Η Νο1 συνήθεια για πιο υγιή επιδερμίδα, σύμφωνα με τους ειδικούς

Αναζητάτε την πιο σημαντική συνήθεια για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα; Η απάντηση μπορεί να σας εκπλήξει: Η διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου στο αίμα δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση σας, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη σοβαρότερων δερματικών προβλημάτων.

Η Robyn Johnson, πιστοποιημένη διαιτολόγος και ιδρύτρια της Nutrition by Robyn, εξηγεί: «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις όπως η ακμή και η ψωρίαση. Ωστόσο, στις ΗΠΑ μια αρκετά συχνή αιτία είναι η υπερινσουλιναιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη».

Με απλά λόγια, η υπερινσουλιναιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη αναφέρονται σε μια χρόνια κατάσταση όπου υπάρχει είτε πολύ ινσουλίνη στο σώμα σας (υπερινσουλιναιμία) είτε το σώμα σας δεν την χρησιμοποιεί σωστά (αντίσταση στην ινσουλίνη). Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο:

εμφάνισης διαβήτη,

καρδιακών παθήσεων

μεταβολικού συνδρόμου

Η ινσουλίνη λειτουργεί σαν ένα «κλειδί» που επιτρέπει στη γλυκόζη του αίματος να εισέλθει στα κύτταρα σας. Εάν η ινσουλίνη δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Η Johnson επισημαίνει: «Τα ανεξέλεγκτα επίπεδα σακχάρου στο αίμα συχνά συνοδεύονται από υψηλή ινσουλίνη ή αδυναμία χρήσης της ζάχαρης στο αίμα αποτελεσματικά. Όταν η ινσουλίνη είναι συνεχώς υψηλή, αυτό μπορεί να προκαλέσει:

ακμή ή και

φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η ψωρίαση

Γιατί το σάκχαρο στο αίμα είναι σημαντικό για την υγεία του δέρματος

Έρευνα αποκαλύπτει ότι η διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα μπορεί να ωφελήσει την υγεία του δέρματος. Η δερματολόγος Johnson επισημαίνει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biomedicines, η οποία έδειξε ότι άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ήταν πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη ακμής.

Άλλες μελέτες εξετάζουν την ψωρίαση, μια δερματική πάθηση που χαρακτηρίζεται από φαγούρα και εξανθήματα. «Η Νο1 συννοσηρότητα στην ψωρίαση είναι το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει αντίσταση στην ινσουλίνη», αναφέρει η Johnson.

Σε μια μελέτη από το περιοδικό Journal of the American Academy of Dermatology, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 16 ασθενείς με ψωρίαση ήταν πιο ανθεκτικοί στην ινσουλίνη σε σύγκριση με τους 16 υγιείς ανθρώπους.

Και πάλι, αυτή η αδυναμία της ινσουλίνης να λειτουργεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα στον οργανισμό, τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω τις δερματικές παθήσεις.

Πώς να τρώτε για καλύτερη υγεία του δέρματος

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του δέρματος σας. Ακολουθώντας μερικές απλές συμβουλές, μπορείτε να διατηρήσετε σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τα οποία ωφελούν τόσο την επιδερμίδα σας όσο και τη γενική σας ευεξία:

Για καλύτερο έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Ποιότητα ύπνου

Άσκηση για υγεία και ευεξία

Ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες

Κολλαγόνο και θρεπτικά συστατικά

Ποιότητα ύπνου

Ο ύπνος παίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Μια μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο PLOS One έδειξε ότι ένας κακός ύπνος μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα την επόμενη μέρα.

Στοχεύστε σε 7-8 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ για να διατηρήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας υπό έλεγχο.

Άσκηση για υγεία και ευεξία

Η σωματική άσκηση είναι ο σύμμαχος σας για υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Επιλέξτε δραστηριότητες που απολαμβάνετε, όπως βάρη, περπάτημα, γιόγκα, κολύμπι, χορό ή ποδήλατο.

Μια βόλτα 5-10 λεπτών μετά το φαγητό μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Ισορροπημένη διατροφή με πρωτεΐνη

Μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και υγιές δέρμα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές διατροφής συνιστούν η πρόσληψη πρωτεΐνης να κυμαίνεται από 10% έως 35% των ημερήσιων θερμίδων σας.

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού των αναγκών σας σε πρωτεΐνη είναι 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους.

Συζητήστε με έναν διατροφολόγο για εξατομικευμένες ανάγκες σε πρωτεΐνη.

Η πρωτεΐνη σας βοηθά να νιώθετε χορτάτοι, μειώνει τις λιγούρες και συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα για ώρες.

Επιλέξτε πηγές πρωτεΐνης όπως:

αυγά,

τυρί cottage

ξηρούς καρπούς

Κολλαγόνο και θρεπτικά συστατικά

Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που υποστηρίζει την υγεία του δέρματος.

Μπορείτε να βρείτε κολλαγόνο σε τροφές όπως ζωμός οστών και κονσερβοποιημένα ψάρια.

Συμπληρώματα κολλαγόνου είναι επίσης διαθέσιμα, αλλά συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας πριν τη λήψη τους.

Άλλα θρεπτικά συστατικά που ωφελούν το δέρμα περιλαμβάνουν:

κουρκουμίνη,

προβιοτικά,

βιταμίνη D,

ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

φυτικές ίνες

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε τροφές όπως:

κουρκουμάς

γιαούρτι

σολομός

λιναρόσπορος

μούρα και πολλά άλλα

Ξεκινήστε με απλά βήματα

Η σύνδεση μεταξύ διατροφής, σακχάρου στο αίμα και υγείας του δέρματος είναι σίγουρα πολλά υποσχόμενη. Εστιάζοντας σε αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία του δέρματός σας, ειδικά εάν αντιμετωπίζετε ακμή ή ψωρίαση.

Ξεκινήστε με απλά βήματα και θυμηθείτε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας πρέπει να είναι ευχάριστες και βιώσιμες μακροπρόθεσμα για να αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Dr. Johnson προτείνει τη δημιουργία «επαναλαμβανόμενων γευμάτων της αρεσκείας σας, τα οποία παρέχουν 20 έως 30 γραμμάρια πρωτεΐνης μαζί με υγιεινά λιπαρά και υγιεινούς υδατάνθρακες».