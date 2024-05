Ύπνος: Το προειδοποιητικό σημάδι που συνδέεται με εμφάνιση άνοιας ή Πάρκινσον μέσα στα επόμενα 15 χρόνια

Τα πρώιμα σημάδια της άνοιας και της νόσου Πάρκινσον μπορεί να κρύβονται στους εφιάλτες σας, αποκαλύπτει ένας κορυφαίος νευροεπιστήμονας. Το 97% των ενηλίκων που βλέπουν βίαια όνειρα θα διαγνωστούν με διαταραχή του εγκεφάλου, σύμφωνα με μελέτες.

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο ειδικό υγείας του εγκεφάλου Dr. Rahul Jandial, τα όνειρα με βίαιες ή απειλητικές σκηνές – όπως το να σας κυνηγούν ή να τρέχετε μακριά από μια απειλή – θα μπορούσαν να υποδηλώσουν πρώιμη εγκεφαλική φθορά που παρατηρείται σε διάφορες νευρολογικές παθήσεις.

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται τα άτομα των οποίων οι εφιάλτες τους κάνουν να κινούνται σωματικά στον ύπνο τους – όπως να χτυπούν, να κλωτσούν ή ακόμη και να χτυπούν τον σύντροφό τους.

Για παράδειγμα, μελέτες δείχνουν ότι το 97% των ατόμων που παρουσιάζουν αυτές τις συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του ύπνου θα αναπτύξουν Πάρκινσον ή κάποια άλλη νευρολογική πάθηση μέσα σε 15 χρόνια.

Στο νέο του βιβλίο, “This Is Why You Dream”, ο Dr. Jandial ερευνά την έννοια και τα οφέλη των ονείρων. Περιγράφει έναν 55χρονο ασθενή σε νοσοκομείο του Los Angeles που ζήτησε τη βοήθειά του για εφιάλτες. Είχε αρχίσει να φωνάζει στον ύπνο του, ακόμη και να χτυπάει τον συγκάτοικό του στο πρόσωπο.

Ο Dr. Jandial είπε: «Δεν το ξέραμε τότε, αλλά αυτός ο μοναδικός συνδυασμός συμπτωμάτων – άνδρες γύρω στα 50 που σωματοποιούν τα όνειρά τους – χρόνια αργότερα αναπτύσσουν μια μορφή εγκεφαλικής νόσου που ονομάζεται συνουκλεϊνοπάθειες. Όχι μόνο μερικές φορές, αλλά σχεδόν πάντα».

Η συνουκλεϊνοπάθεια είναι ένας γενικός όρος για ασθένειες, όπως το Πάρκινσον και ορισμένες άνοιες, που χαρακτηρίζονται από τη συσσώρευση μιας πρωτεΐνης στον εγκέφαλο που ονομάζεται άλφα-συνουκλεΐνη. Αυτή η ένωση εμπλέκεται στη ρύθμιση των ορμονών στις νευρωνικές περιοχές.

Σε συνουκλεϊνοπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Πάρκινσον, της άνοιας Lewy Body – η οποία προκαλεί αλλαγές στην προσωπικότητα – και μιας λιγότερο γνωστής πάθησης που ονομάζεται πολλαπλή συστηματική ατροφία, η πρωτεΐνη συσσωρεύεται και σχηματίζει όγκους που μπορούν να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων και να οδηγήσουν σε βλάβη των εγκεφαλικών κυττάρων.

Διαταραχή υπνικής συμπεριφοράς: Το προειδοποιητικό σημάδι για νευροεκφυλιστικές ασθένειες

Ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι συσσωρεύσεις πρωτεϊνών οδηγούν σε διαταραχή υπνικής συμπεριφοράς REM δεν είναι ακόμα γνωστός. Ωστόσο, η ικανότητά του να προβλέπει τις συνκλινοπάθειες είναι εκπληκτική. Αυτές οι διαταραχές, κατά μέσο όρο, εμφανίζονται μέσα σε 10 έως 15 χρόνια μετά την έναρξη της διαταραχής υπνικής συμπεριφοράς REM.

Άτομα με διαταραχή υπνικής συμπεριφοράς REM συχνά βλέπουν έντονα, βίαια όνειρα που περιλαμβάνουν άμεση σωματική απειλή για τον εαυτό τους ή κάποιον που αγαπούν.

Μελέτες περιπτώσεων έχουν περιγράψει άτομα που γίνονται βίαια – γρονθοκοπούν, κλωτσούν και παλεύουν με τους συντρόφους τους, και τρέχουν στον ύπνο τους για να ξεφύγουν από τον επιτιθέμενο του ονείρου. Ωστόσο, η συμπεριφορά δεν είναι πάντα βίαιη. Άτομα με αυτή τη διαταραχή έχουν αναφέρει ότι τραγουδούν ή χειροκροτούν στον ύπνο τους και ακόμη και αναπαριστούν άλλες δραστηριότητες, όπως το ψάρεμα.

Η Daniella Berg, νευρολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Schleswig-Holstein στη Γερμανία, δήλωσε στο Scientific American ότι μεταξύ των πρώιμων ενδείξεων για τη νόσο του Πάρκινσον, «η διαταραχή υπνικής συμπεριφοράς REM είναι ξεχωριστή περίπτωση. Είναι ο ισχυρότερος κλινικός πρόδρομος δείκτης που έχουμε».

Ο όρος “πρόδρομος” στην ιατρική αναφέρεται συνήθως σε πρώιμα συμπτώματα μιας διαταραχής που εμφανίζονται πολύ πριν από τα πιο προχωρημένα και ειδικά σημάδια ασθενειών.

Από τότε που συνάντησε εκείνο τον ασθενή στο Los Angeles, ο Dr. Jandial έχει δει αρκετούς ακόμη ασθενείς σαν αυτόν με τη διαταραχή ύπνου, η οποία οδήγησε σε νευρολογικές παθήσεις.

Η σύνδεση μεταξύ της διαταραχής υπνικής συμπεριφοράς REM και της νόσου του Πάρκινσον εξακολουθεί να εξελίσσεται, αλλά ο Alda είχε διαβάσει ένα άρθρο για αυτό το θέμα το 2015, το οποίο ώθησε τον γιατρό του να τον εξετάσει για τη διαταραχή του εγκεφάλου ως προληπτικό μέτρο.

Η διαταραχή συμπεριφοράς REM ύπνου (RBD) και η νόσος Πάρκινσον συνδέονται και οι δύο με δυσλειτουργία στον εγκεφαλικό στελέχους, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου και της κινητικότητας.

Ο Dr. Jandial δήλωσε: «Επειδή η υποκριτική των ονείρων και οι εφιάλτες αποτελούν κλινικούς προάγγελους της νόσου Πάρκινσον, που εμφανίζονται χρόνια, ακόμη και δεκαετίες πριν από τα πρώτα συμπτώματα κινητικότητας της νευροεκφυλιστικής νόσου, η προσοχή στα όνειρα θα μπορούσε να προσφέρει στους γιατρούς ένα σπάνιο παράθυρο για πραγματικά πρώιμη παρέμβαση».

Σοβαροί εφιάλτες είναι συνηθισμένοι στα τελευταία στάδια της νόσου. Περίπου το 80% των ασθενών με Πάρκινσον βασανίζονται από εφιάλτες.

Οι νευρολογικές διαταραχές δεν είναι οι μόνες που μπορούν να προβλεφθούν από τη διαταραχή συμπεριφοράς REM ύπνου.

Σε μια μελέτη ασθενών με καρδιακά προβλήματα, οι τύποι των ονείρων που είδαν οι άνθρωποι έδειχναν πόσο καλά θα αναρρώσουν μετά από μια κοινή διαδικασία για να ανοίξουν φραγμένες αρτηρίες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους ασθενείς για έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και τους βαθμολόγησαν σε μια κλίμακα έξι σημείων:

θεραπεύτηκε,

βελτιώθηκε,

χωρίς αλλαγή,

χειρότερη χωρίς επανεισάγωγη,

χειρότερη με επανεισάγωγη,

χειρότερη χωρίς νοσηλεία και

θάνατος.

«Οι άνδρες που ονειρεύονταν θάνατο και οι γυναίκες που ονειρεύονταν χωρισμό ήταν σημαντικά πιο πιθανό να έχουν χειρότερα κλινικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της αρχικής καρδιακής τους νόσου. Αυτό υποδηλώνει ότι τα όνειρα με κάποιο τρόπο αποτέλεσαν μια ένδειξη για την πρόγνωσή τους».