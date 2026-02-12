Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι – Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στο Πολύγωνο

Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/02) στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στο Πικέρμι υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα. Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολύγωνου. Μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, στη Νέα Φιλοθέη από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος και συσσώρευσης φερτών υλικών που προκάλεσε η σφοδρή βροχή.

Tα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω κακοτεχνιών καθώς στο σημείο γίνονταν εργασίες χωρίς ωστόσο να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ενόψει της κακοκαιρίας.

Πού αλλού σημειώθηκαν προβλήματα

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες και καταστήματα, ενώ συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας προχώρησαν σε απομακρύνσεις φερτών υλικών και αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η ένταση της βροχής προκάλεσε πτώσεις βράχων και προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα παραμένει ολισθηρό.

Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές Αρχές για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.

Τεράστια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις και τον ανεφοδιασμό των κατοίκων στη Δίβρη Ηλείας, καθώς το χωριό έχει αποκλειστεί, λόγω καθίζησης στο οδόστρωμα της εθνικής οδού Πατρών-Τριπόλεως.