Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου ορειβάτη

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Όλυμπος
Φωτογραφία αρχείου: Intime
Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε, αλλά, έχει τις αισθήσεις του. Αναμενόταν να σηκωθεί ελικόπτερο από τον Άραξο, προκειμένου να παραλάβει τον πυροσβέστη από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» και να τον μεταφέρει, πιθανόν, στη Θεσσαλονίη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 25χρονος ορειβάτης έφυγε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» για ανάβαση προς τον Μύτικα και από χθες το απόγευμα δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, στον Όλυμπο, βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, δύο εθελοντών και τριών drone, τα οποία «χτενίζουν» κυριολεκτικά όλες τις κορυφές του Ολύμπου.

Η επιχείρηση εξελίσσεται στα 2.800 μέτρα, εκεί όπου εθεάθη για τελευταία φορά πριν από δύο ημέρες από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι έδωσαν και το στίγμα στην Πυροσβεστική.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού:

