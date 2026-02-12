Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου σήμερα εν μέσω «θυέλλης» στην ΠΑΣΚΕ – Τι αναμένεται να πει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Απαντήσεις και εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης αναμένεται να δώσει σήμερα, στις 11:30 ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει.

Η υπόθεση η οποία φαίνεται να έχει πολλά «απόνερα» και για την οποία το πόρισμα της Αρχής για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία, έχει προκαλέσει πολλούς «τριγμούς» και «αναταράξεις» τόσο εντός ΓΣΕΕ, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με την κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ από τους κόλπους του οποίου προέρχεται ο Γιάννης Παναγόπουλος, να «φουντώνει». Συνδικαλιστές επισημαίνουν δε, ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί κατάφωρο πλήγμα και στην αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος συνολικά.

Άνω κάτω οι συνδικαλιστές

Η ανακοίνωση του «συνδικαλιστικού δικτύου» του ΠΑΣΟΚ, το οποίο περιέγραψε την επόμενη ημέρα της ΠΑΣΚΕ χωρίς τον κ. Παναγόπουλο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΣΚΕ, η οποία με επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση των συνδικαλιστικών στελεχών. Επί της ουσίας επρόκειτο για μια επιστολή στήριξης προς τον κ. Παναγόπουλο.

Όπως και να έχει, η υπόθεση έχει κάνει άνω κάτω και την ΠΑΣΚΕ, καθώς στελέχη της παράταξης τα οποία δεν στηρίζουν τον «αιώνιο πρόεδρο» της ΓΣΕΕ, εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα συμμετάσχουν με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στις αρχαιρεσίες του 33ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο.

Στο συνέδριο του ΕΚΑ, του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας, συμμετέχουν 1.483 αντιπρόσωποι, προερχόμενοι από 275 Σωματεία- μέλη, μέσω του οποίου εκλέγεται και ο κ. Παναγόπουλος.

Σήμερα, με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου Συνεδρίου, την πλειοψηφία έχει η προσκείμενη στο ΚΚΕ συνδικαλιστική παράταξη την οποία εκτιμάται ότι θα επαναβεβαιώσει.

Η παρουσία ξεχωριστού ψηφοδελτίου στο Εργατικό Κέντρο θα μπορούσε να αποτελέσει τον προάγγελο αντίστοιχης κίνησης και στο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Τι θα πει ο Παναγόπουλος στη σημερινή συνέντευξη Τύπου

Κατά τη σημερινή συνέντευξη, ο κ. Παναγόπουλος αναμένεται να σηκώσει το γάντι που πέταξαν οι σύντροφοι του από τον συνδικαλιστικό τομέα του κόμματος, να υπογραμμίσει ότι εδώ και ημέρες δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα και να επαναλάβει την πρόθεση του να προσφύγει στην ελληνική και ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη καθώς – όπως έχει επισημάνει- καθημερινά δικάζεται και καταδικάζεται, βάσει πληροφοριών και εκτιμήσεων.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος αναμένεται να «στρέψει τα βέλη του» και εναντίον όσων εκείνος θεωρεί ότι τον έβαλαν στο στόχαστρο για «να πετύχουν δικούς τους σκοπούς», όπως έχει αφήσει να εννοηθεί από την πρώτη στιγμή. Επί της ουσίας θεωρεί ότι πρόκειται για «χτύπημα» εις βάρος του και λόγω των επικείμενων εκλογών στη ΓΣΕΕ όπου θα ήταν εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία.

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική από την Οικονομική Εισαγγελία

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία. Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Στο «μικροσκόπιο» και στενά συγγενικά πρόσωπα

Παράλληλα, η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της βάζοντας στο «μικροσκόπιο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα. Η έρευνα της Αρχής αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν και συγκεκριμένο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων, πρόσωπα τα οποία μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.