Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκός βωμός κατοικίας κατά τη διάρκεια έργων – Είναι ο πρώτος του είδους του στη Βόρεια Ευρώπη

Ένα εργοτάξιο στην καρδιά της Κολωνίας εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη Βόρεια Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών ανασκαφών για την υπόγεια διαδρομή επισκεπτών του MiQua (Εβραϊκό Μουσείο LVR στη Συνοικία των Αρχαιοτήτων της Κολωνίας), οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν εξαιρετικά καλοδιατηρημένο ρωμαϊκό οικιακό βωμό του 2ου αιώνα μ.Χ. — ένα εύρημα που χαρακτηρίζεται ως μοναδικό για την περιοχή βόρεια των Άλπεων. Ωστόσο, ο βωμός αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας που αναδύεται κάτω από την πλατεία Rathausplatz.

Ανακαλύφθηκαν επίσης στις ανασκαφές

Τα θεμέλια μιας μνημειώδους υστερορωμαϊκής βασιλικής.

Μια σπάνια σκάλα του 1ου αιώνα, η οποία συνδεόταν με το πρώην παλάτι του Ρωμαίου κυβερνήτη της πόλης.

Συνολικά, αυτές οι ανακαλύψεις αναδιαμορφώνουν την κατανόησή μας για την αρχαία Κολωνία — την πόλη που κάποτε ήταν γνωστή ως Colonia Claudia Ara Agrippinensium.

Ένα ρωμαϊκό λαράριο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στη Βόρεια Ευρώπη

Η πιο αξιοσημείωτη ανακάλυψη είναι ένα lararium (λαράριο), ένας οικιακός βωμός αφιερωμένος στους θεούς – προστάτες του σπιτιού, γνωστούς ως Lares (Λάρητες).

Ο βωμός εντοπίστηκε στην περιοχή του πρώην ρωμαϊκού Praetorium — του παλατιού του κυβερνήτη που κάποτε συμβόλιζε την αυτοκρατορική εξουσία στην επαρχία της Κάτω Γερμανίας (Germania Inferior). Τα λαράρια ήταν συνηθισμένα στα ρωμαϊκά σπίτια σε όλο τον μεσογειακό κόσμο, ωστόσο η διατήρησή τους βόρεια των Άλπεων, είναι εξαιρετικά σπάνια.

Στην περίπτωση της Κολωνίας, η διατήρησή του είναι σχεδόν πρωτοφανής. Οι αρχαιολόγοι ταυτοποίησαν την εσοχή του βωμού, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχουν ακόμη ανέπαφα ορατά ίχνη της αυθεντικής τοιχογραφίας.

Μικρές τρύπες από καρφιά πάνω και δίπλα στην εσοχή υποδηλώνουν ότι κάποτε γιρλάντες κοσμούσαν το ιερό. Κάτω από την εσοχή, μια σαφής γραμμή θραύσης ορίζει το σημείο όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί η πλάκα του βωμού.

Η πλάκα αυτή εντοπίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της ανασκαφής και αναμένεται να αποκατασταθεί στην αρχική της θέση.

Παρόμοια παραδείγματα είναι ευρέως γνωστά από τις πόλεις του Βεζουβίου, όπως η Πομπηία και το Ερκολάνο (Herculaneum), όπου η ηφαιστειακή τέφρα διατήρησε τη ρωμαϊκή οικιακή ζωή με εξαιρετική λεπτομέρεια.

Αντίθετα, η ρωμαϊκή αρχιτεκτονική στη Βόρεια Ευρώπη έχει υποστεί γενικά μεγάλες φθορές και κακή διατήρηση των δομών της, λόγω αιώνων ανοικοδόμησης και αστικής ανάπτυξης.

Αυτό καθιστά το λαράριο της Κολωνίας ένα σπάνιο αρχιτεκτονικό κατάλοιπο και όχι απλώς ένα μεμονωμένο εύρημα — και αυτή η διάκριση έχει μεγάλη σημασία.

Παρέχει άμεσες αποδείξεις ιδιωτικής θρησκευτικής πρακτικής μέσα σε ένα κτίριο υψηλού κύρους στη ρωμαϊκή Βόρεια Ευρώπη.

Το Πραιτώριο: Η έδρα της ρωμαϊκής εξουσίας στον Ρήνο

Ο βωμός ανακαλύφθηκε μέσα στα αρχαιολογικά στρώματα του Πραιτωρίου (Praetorium) — της επίσημης κατοικίας του Ρωμαίου επαρχιακού κυβερνήτη.

Η Κολωνία ήταν μία από τις σημαντικότερες ρωμαϊκές πόλεις βόρεια των Άλπεων, στρατηγικά τοποθετημένη κατά μήκος των συνόρων του Ρήνου.

Οικιακά ιερά μέσα σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου διοικητικό συγκρότημα αποκαλύπτουν τη συνύπαρξη της αυτοκρατορικής εξουσίας και της προσωπικής ευσέβειας. Οι προσφορές στο λαράριο περιλάμβαναν τρόφιμα και μικρά αντικείμενα αφιερωμένα στους θεούς του σπιτιού για προστασία και ευημερία.

Ο διευθυντής των ανασκαφών, Michael Wiehen, τόνισε ότι η διατήρηση της δομής αυτού του βωμού είναι αυτό που καθιστά την ανακάλυψη εξαιρετική.

Ενώ στη Γερμανία σώζονται μνημειώδεις ρωμαϊκές κατασκευές, όπως η Porta Nigra, οι άθικτες οικιακές θρησκευτικές εγκαταστάσεις αυτής της περιόδου είναι πρακτικά άγνωστες στην περιοχή.

Μια σπάνια ρωμαϊκή σκάλα του 1ου αιώνα

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι μια ρωμαϊκή σκάλα που χρονολογείται στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ.

Η σκάλα συνέδεε μια χαμηλότερη περιοχή, πιο κοντά στον Ρήνο, με ένα υψηλότερο τμήμα του πρώιμου συγκροτήματος του Πραιτωρίου (Praetorium). Οι σκάλες σπάνια διασώζονται στο αρχαιολογικό αρχείο της Κολωνίας, καθώς τα περισσότερα ρωμαϊκά κατάλοιπα σώζονται μόνο στο επίπεδο των θεμελίων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι μοναδικές τοπογραφικές συνθήκες. Οι πρώιμες ρωμαϊκές δομές είχαν ήδη θαφτεί από την αρχαιότητα λόγω τεχνητών επιχώσεων κατά μήκος της πρώην πλαγιάς του Ρήνου, γεγονός που τις προστάτευσε από μεταγενέστερες καταστροφές. Το πού οδηγούσε αρχικά η σκάλα παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, η ανακάλυψή της προσφέρει μια σπάνια ματιά στην κάθετη οργάνωση της αστικής αρχιτεκτονικής της ρωμαϊκής Κολωνίας.

Αρχαιολογική τομή στην αψίδα της βασιλικής

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως το ογκώδες θεμέλιο μιας αψίδας ρωμαϊκής βασιλικής του 4ου αιώνα — ένα δομικό στοιχείο με πάχος που φτάνει τα τέσσερα μέτρα.

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως τυπικό ρωμαϊκό σκυρόδεμα (opus caementicium), αποκαλύφθηκε, μετά από ανάλυση τομής, ότι αποτελείται από προσεκτικά τοποθετημένα στρώματα ηφαιστειακού τόφφου, βασάλτη και ασβεστόλιθου, ενωμένα με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό κονίαμα που περιέχει θραύσματα πλίνθων και χαλικιού. Πριν από την ανασκαφή, η περιοχή αυτή εμφανιζόταν μόνο ως μια μικρή κοιλότητα στην επιφάνεια της πλατείας Rathausplatz. Σήμερα, είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες για πρώτη φορά.

Τα κατάλοιπα της βασιλικής αναδεικνύουν τη μεταμόρφωση της Κολωνίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, όταν η διοικητική και, πιθανώς, η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική αναδιαμόρφωσαν το τοπίο της πόλης.

Η σημασία της ανακάλυψης για τη ρωμαϊκή αρχαιολογία

Το λαράριο της Κολωνίας δεν είναι απλώς ένα ακόμη ρωμαϊκό εύρημα. Αντίθετα, αποτελεί:

Αρχιτεκτονική διατήρηση που σπάνια συναντάται βόρεια των Άλπεων.

Άμεσες αποδείξεις της οικιακής θρησκευτικής ζωής σε μια πρωτεύουσα επαρχίας.

Έναν φυσικό σύνδεσμο μεταξύ της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής διοίκησης και της ιδιωτικής ευσέβειας.

Ένα νέο ορόσημο για τη ρωμαϊκή αστική αρχαιολογία στη Γερμανία.

Ενώ οι τοποθεσίες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Πομπηία, κυριαρχούν διαχρονικά στις συζητήσεις για τη ρωμαϊκή οικιακή θρησκεία, αυτή η ανακάλυψη αποδεικνύει ότι παρόμοια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά υπήρχαν κάποτε κατά μήκος των συνόρων του Ρήνου — ακόμη και αν σπάνια διασώθηκαν.

Ο συνδυασμός του οικιακού βωμού, της σκάλας και των θεμελίων της βασιλικής συνθέτει μια πολυεπίπεδη εικόνα του ρωμαϊκού παρελθόντος της Κολωνίας, που εκτείνεται από τον 1ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Η υπόγεια αρχαιολογική διαδρομή του MiQua

Και οι τρεις ανακαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μελλοντικής υπόγειας διαδρομής περιήγησης του Μουσείου MiQua. Μόλις ολοκληρωθεί, οι επισκέπτες θα μπορούν να περπατήσουν ανάμεσα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα κάτω από τη σύγχρονη Κολωνία και να βιώσουν τη ρωμαϊκή, εβραϊκή και μεσαιωνική ιστορία in situ (επί τόπου).

Το έργο αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια αστικού αρχαιολογικού μουσείου στη Γερμανία — ενσωματώνοντας την ενεργή ανασκαφή με τη δημόσια προσβασιμότητα. Για την Κολωνία, μια πόλη χτισμένη πάνω σε ρωμαϊκά θεμέλια, αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά κέντρα στη Βόρεια Ευρώπη.

Για τους μελετητές, το λαράριο προσφέρει κάτι ακόμη πιο σπάνιο: Μια διατηρημένη στιγμή της ρωμαϊκής οικιακής πνευματικής έκφρασης, παγωμένη στον και χρόνο κάτω από αιώνες αστικής ζωής.