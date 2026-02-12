Χειμερινή εκπαίδευση και διαβίωση: Το κολασμένο πρόγραμμα των αυριανών Υπαξιωματικών στο βουνό – Δείτε φωτογραφίες

Ένα από τα πιο απαιτητικά και με υψηλό βαθμό δυσκολίας της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι το πρόγραμμα της χειμερινής εκπαίδευσης και διαβίωσης στο βουνό. Εκεί όπου δοκιμάζονται με ακραίες καιρικές συνθήκες και πρέπει να μάθουν να συντηρούν τα δύο βασικά τους όπλα: Το σώμα τους και το τυφέκιό τους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Tύπου του ΓΕΣ, χθες Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγο Αναστάσιο Δημουλά, μετέβη στο Περτούλι Τρικάλων, όπου την παρούσα περίοδο διεξάγεται η χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για τη διεξαγόμενη χειμερινή εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής, παρακολούθησε μέρος των εκπαιδευτικών αντικειμένων και τους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Η χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και θεμελιώδη στάδια της στρατιωτικής κατάρτισης των Σπουδαστών.

Σκοπός της είναι να προετοιμάσει τους αυριανούς Υπαξιωματικούς να επιχειρούν και να επιβιώνουν υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες σε ορεινό και χιονισμένο περιβάλλον.

Διαρκεί συνήθως δύο εβδομάδες και η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κύρια σκέλη: την επιβίωση και την τακτική.

Οι Σπουδαστές μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται το περιβάλλον για να προστατευτούν από το ψύχος, με έμφαση στα εξής

Δημιουργία πρόχειρων καλυμμάτων, ιγκλού ή χιονοσπηλιών για προστασία από τον αέρα και το χιόνι.

Τεχνικές ανάμματος φωτιάς σε υγρό ή παγωμένο περιβάλλον.

Μέθοδοι τήξης χιονιού και εντοπισμού πόρων για φαγητό – νερό.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει αντικείμενα που αφορούν το πεδίο της μάχης σε ορεινό έδαφος

Κίνηση στο χιόνι: Χρήση χιονοπέδων (ski) και ορειβατικών μέσων για γρήγορη μετακίνηση.

Βολές: Πραγματοποίηση βολών ατομικού οπλισμού σε συνθήκες παγετού.

Περίπολοι – Ενέδρες: Σχεδιασμός και εκτέλεση επιχειρήσεων σε δασώδεις και καλυμμένες από χιόνι περιοχές.

Πρώτες Βοήθειες: Αντιμετώπιση τραυματισμών και παθήσεων που σχετίζονται με το κρύο (κρυοπαγήματα, υποθερμία).

Η εκπαίδευση αυτή δεν αφορά μόνο της τεχνικές γνώσεις, αλλά κυρίως τη σφυρηλάτηση του χαρακτήρα. Οι Σπουδαστές δοκιμάζουν τα όρια της σωματικής και ψυχικής της αντοχής, μαθαίνουν την αξία της ομαδικότητας και αποκτούν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να ηγηθούν κάτω από οποιαδήποτε δυσκολία.

Η διαβίωση στο Περτούλι θεωρείται μια “ιεροτελεστία” για κάθε Σπουδαστή της ΣΜΥ, καθώς οι αναμνήσεις και οι δεσμοί που δημιουργούνται εκεί κρατούν για ολόκληρη τη σταδιοδρομία τους.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι Σπουδαστές της ΣΜΥ στη χειμερινή διαβίωση είναι μελετημένος ώστε να παρέχει προστασία από το δριμύ ψύχος, επιτρέποντας παράλληλα την κίνηση και την εκτέλεση στρατιωτικών καθηκόντων. Ακολουθεί η αρχή των στρώσεων (layering), ώστε ο Σπουδαστής να μπορεί να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός του ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς στο βουνό δεν είναι μόνο το κρύο, αλλά και η εφίδρωση. Αν ο εξοπλισμός βραχεί από μέσα (ιδρώτας), η υποθερμία παραμονεύει μόλις σταματήσει η κίνηση.

Επιπλέον ιδιαίτερη φροντίδα δίνουν στο τυφέκιό τους, το 3A3/A4, το οποίο απαιτεί ειδική λίπανση για να μην «κολλάει» στο κρύο.

Το πρόγραμμα στο Περτούλι είναι εξαντλητικό και ακολουθεί τη λογική της «διαρκούς ετοιμότητας». Ο ύπνος είναι περιορισμένος και η δραστηριότητα συνεχής, ώστε οι Σπουδαστές να συνηθίσουν να λειτουργούν υπό πίεση.

Μια τυπική διάταξη ημέρας στο βουνό περιλαμβάνει τα εξής:

Πρωινή Ζώνη: Αφύπνιση & Προετοιμασία

06:00 – Εγερτήριο: Η μέρα ξεκινά μέσα στο κρύο. Οι Σπουδαστές βγαίνουν από τους υπνόσακους και πρέπει να ετοιμαστούν ταχύτατα.

Πρωινή Καθαριότητα: Γίνεται με ελάχιστο και παγωμένο νερό (συχνά από λιωμένο χιόνι).

Σύνταξη & Έλεγχος: Επιθεώρηση οπλισμού, εξοπλισμού και ετοιμότητας για το κρύο.

Πρωινό: Κατανάλωση θερμιδούχων τροφών (τσάι, γαλέτες, μέλι) για ενέργεια.

Μεσημεριανή Ζώνη: Εκπαίδευση στο Πεδίο

8:30 – Πορεία/Μετακίνηση: Κίνηση προς τις θέσεις εκπαίδευσης με χιονοπέδια ή με τα πόδια (ανάλογα με το πάχος του χιονιού), φορτωμένοι με τον πλήρη φόρτο.

Αντικείμενα Εκπαίδευσης:

Βολές στο χιόνι.

Τακτικές κινήσεις ομάδας/διμοιρίας.

Μαθήματα ορειβατικής τεχνικής και κόμπων.

– Μεσημεριανό Γεύμα: Σύντομη στάση στο πεδίο για κατανάλωση ξηράς τροφής. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του “ζεστού πιάτου” σε τραπέζι.

Απογευματινή Ζώνη: Επιβίωση & Οχύρωση

– 15:00 – Κατασκευή Καταλυμάτων: Όσο υπάρχει ακόμα φως, οι Σπουδαστές εργάζονται σκληρά με τα πτυοσκάπανα για να βελτιώσουν τις χιονοσπηλιές τους ή να στήσουν σκηνές, εξασφαλίζοντας ότι θα αντέξουν τον παγετό της νύχτας.

– Συντήρηση Οπλισμού: Καθαρισμός των όπλων από την υγρασία και το χιόνι – είναι προτεραιότητα για τη λειτουργικότητά τους.

Βραδινή Ζώνη: Τακτικές Νύχτας & Ανάπαυση

18:00 – Νυχτερινή Εκπαίδευση: Ασκήσεις προσανατολισμού χωρίς φως, νυχτερινές περιπολίες και χρήση συσκευών νυχτερινής όρασης.

Δείπνο & Αναφορά: Συγκέντρωση, απολογισμός ημέρας και έκδοση διαταγών για την επόμενη.

22:00 (περίπου) – Κατάκλιση: Ύπνος στους υπνόσακους μέσα στα πρόχειρα καταλύματα.

Σκοπιές: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όλοι οι Σπουδαστές εκτελούν βάρδιες σκοπιάς γύρω από τον χώρο διαβίωσης για την ασφάλεια του τμήματος.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η κούραση, αλλά η υγροποίηση. Κάθε στιγμή ελεύθερου χρόνου αφιερώνεται στο να διατηρηθούν οι κάλτσες και τα ρούχα στεγνά, καθώς η υγρασία τη νύχτα μετατρέπεται σε κίνδυνο υποθερμίας.