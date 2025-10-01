Ένοπλες Δυνάμεις: Τι είναι το Σώμα Υπαξιωματικών που ιδρύεται – Νέο μισθολόγιο ανεξαρτήτως βαθμού – ΠΙΝΑΚΕΣ

Ολική αναδιάρθρωση του τρόπου διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, της βαθμολογικής αλλά και μισθολογικής εξέλιξης φέρνει το Σχέδιο Νόμου που παραδίδει προς διαβούλευση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Το enikos.gr παρουσιάζει με πίνακες αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις αλλαγές.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε ριζική αναδιάρθρωση της διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προωθώντας αλλαγές που μεταβάλλουν τον χαρακτήρα διοίκησης και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Όπως έχει επικοινωνήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Νίκος Δένδιας προσωπικά, το σχέδιο νόμου που θα δοθεί προς διαβούλευση υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους:

Τον εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής του προσωπικού.

Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας με νέο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών.

Την καθιέρωση του νέου μισθολογίου.

Την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου θητείας με εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών και των απαλλαγών στράτευσης και το νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στρατεύσιμων.

Τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου εφεδρείας.

Την εθελοντική στράτευση των γυναικών που αφορά δωδεκάμηνη υπηρεσία για γυναίκες εθελόντριες ηλικίας 20 ως 26 ετών και την εισαγωγή κινήτρων για αυτό.

Και μια σειρά από λοιπές ρυθμίσεις, που αφορούν κυρίως στη μέριμνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σώμα Υπαξιωματικών

Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη αλλαγή που συντελείται είναι η δημιουργία του Σώματος Υπαξιωματικών.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετικό πίνακα, την υφιστάμενη κατάσταση της Δομής του προσωπικού «Βλέπετε το μεγάλο πρόβλημα των Ενόπλων Δυνάμεων. Βλέπετε εδώ τους πολύ μεγάλους αριθμούς που έχουμε σε συγκεκριμένους βαθμούς και τη δημιουργία μιας ανεστραμμένης πυραμίδας στους Υπαξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές. Επίσης βλέπετε το γεγονός ότι -παραδείγματος χάριν- οι Συνταγματάρχες του Ελληνικού Στρατού προέρχονται από τις Σχολές Υπαξιωματικών, ότι επίσης οι περισσότεροι Υπολοχαγοί του Ελληνικού Στρατού προέρχονται από τις Σχολές Υπαξιωματικών».

Βάσει του πίνακα αντιστοιχούν 1.878 Συνταγματάρχες στον Στρατό Ξηράς για 539 οργανικές θέσεις. Το 68% των Υπολοχαγών μας προέρχονται από ΑΣΣΥ, που κατά το υπουργείο και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν το ρόλο τον οποίον εκτελούν. Ότι οι Συνταγματάρχες και οι ομοιόβαθμοι στο Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία είναι πολλαπλάσιοι από τους Λοχίες. Ότι οι Ταγματάρχες είναι εξαπλάσιοι από τους Επιλοχίες και πενταπλάσιοι από τους Λοχίες.

Με τη νέα δομή προσωπικού, όπως θα δημιουργηθεί μετά τη φάση 17 ως 18 ετών θα οδηγήσει σε μία νέα πυραμίδα σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα βαθμολόγιο με 9 διακριτούς βαθμούς.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε την νέα οργανωτική δομή και στους αξιωματικούς και στους υπαξιωματικούς και στους ΕΠΟΠ, φτιάχνουμε ένα βαθμολόγιο με 9 διακριτούς βαθμούς. Αυτό γίνεται σαφές από το υπουργείο είναι ότι το βαθμολόγιο ξεχωρίζει από το μισθολόγιο. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα παύει να ισχύει. Ο μισθός δεν ακολουθεί το βαθμό.

Αυτή τη στιγμή υφίστανται 85 μισθολογικά κλιμάκια. Κατά το υπουργείο υπάρχει πλήρης απουσία μισθολογικής αναγνώρισης των θέσεων αυξημένης ευθύνης. Όπως αναφέρει ο Ν. Δένδιας «Κινητροδοτούμε δηλαδή τη μη ανάληψη ευθύνης στο στράτευμα. Κάτι που είναι τελείως εναντίον της λογικής του στρατεύματος. (…) Δημιουργούμε λοιπόν ένα νέο ειδικό μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων που αποσυνδέουμε το βαθμό από το μισθό, θεσπίζουμε 20 μισθολογικά κλιμάκια, δικαιότερη κατανομή και επίσης εξοικονόμηση πόρων μέσα από την «Ατζέντα 2030». Έχουμε ένα παράδειγμα: ‘Ενας Ανθυπασπιστής με 16 έτη υπηρεσίας στον 17ο χρόνο, σήμερα παίρνει 20.220 ευρώ το χρόνο, με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει 23.431 ευρώ το χρόνο. Και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας σήμερα θα είναι Ταγματάρχης, με τον υπάρχοντα μισθό ως Ταγματάρχης θα παίρνει 32.628 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ως Ανθυπολοχαγός θα παίρνει 39.610 ευρώ. Αυτό σε όλη τη σταδιοδρομία θα του φέρει μια βελτίωση από 505.000 σε 587.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 82.000 ευρώ παραπάνω, ένα ολόκληρο εφάπαξ. Εάν δε, γίνει Αξιωματικός με τους τρόπους που προβλέπει το νομοθέτημα, θα σας τους πω μετά, θα φτάσει στα 632.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 100.000 ευρώ όφελος».