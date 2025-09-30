Δένδιας: Αυστηροποιούμε το πλαίσιο για την εξαγορά θητείας – Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό

Στην παρουσίαση του χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή προέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το Πεντάγωνο προχωρά σε νέα δομή, με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Έρχονται σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών, όπως προανήγγειλε ο κ. Δένδιας, με τον ίδιο να τονίζει ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό». Μεταξύ άλλων απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την εξαγορά της θητείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εξοπλισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

