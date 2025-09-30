Τσουκαλάς: Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών».

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news , αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη. Πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών. Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή», επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς.