Χίος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 14χρονο – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

συμμορία ανηλίκων

Άγρια επίθεση από δύο ανήλικους δέχτηκε ένας 14χρονος το βράδυ της Κυριακής (28/9) στη Χίο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη των φερόμενων ως δραστών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 17 και 15 ετών, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τον. Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ συνέλαβαν την Δευτέρα τους δύο ανήλικους και σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδυνάμων ατόμων.

Στο μεταξύ, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκους.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.

16:26 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

