Κύπρος: Δάκρυσε ο Νικήτας Κακλαμάνης στη Βουλή – «Επισκέφθηκα τα Φυλακισμένα Μνήματα, έχει καρφωθεί μέσα μου αυτή η εικόνα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης, Κύπρος

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο μετά την εκλογή του πραγματοποιεί ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων δάκρυσε στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου μιλώντας για την επίσκεψή του στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Στα Φυλακισμένα Μνήματα είναι θαμμένοι 13 Ηρωομάρτυρες από τους οποίους οι εννιά εκτελέστηκαν με απαγχονισμό στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας, οι τρεις έπεσαν στο πεδίο της μάχης και ένας πέθανε σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

«Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, -και είναι ντροπή μου αυτό- τα μνήματα των φυλακισμένων. Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους» ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου» πρόσθεσε.

«Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής» κατέληξε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

