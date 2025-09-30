Ευριπίδης Στυλιανίδης στον Realfm 97,8: «Το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να ωριμάσει και να συνεννοηθεί»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση ότι δεν έχουν κληθεί μάρτυρες πρόσωπα που έχουν «ακουστεί» έντονα στην υπόθεση ο Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε ότι «ανήκω σε αυτούς που δεν κρύβουν λόγια. Βεβαίως να τοποθετηθούν όλοι. Αυτή είναι η δική μου θέση. Να τοποθετηθούν όλοι και να πουν ό,τι ξέρουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να κρύβουμε κάτι, αν έχει γίνει, ούτε να μεγεθύνουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο μεγάλο. Όποιος έχει ευθύνη θα πρέπει η ευθύνη του να αποδοθεί. Αυτή είναι η άποψη μου».

«Αν αυτό πρέπει να περάσει μέσα από την Εξεταστική ή πρέπει να περάσει μέσα από άλλες διαδικασίες αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουν αυτοί που έχουν και την ευθύνη», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Στη συνέχεια μίλησε για την εκδήλωση για το βιβλίο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου», το οποίο επιμελήθηκε. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου στις 18:30 στο Ωδείο Αθηνών. «Είναι και γενέθλια της ΝΔ. Είναι και μία προσπάθεια, αν θέλετε να μαζευτούν όλοι και είναι μία προσπάθεια να οριστεί μία καινούργια ατζέντα», σημείωσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Όπως είπε έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. «Ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει θετικά την διάθεση να έρθει πριν αντιμετωπίσει αυτό το οικογενειακό συμβάν. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μετά και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνει. Ο κύριος Καραμανλής έχει επιβεβαιώσει. Ο Πρωθυπουργός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί. Ο κύριος Βενιζέλος έχει πει ότι θα προσπαθήσει να είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω, σήμερα θα τον δω να μου δώσει απάντηση», ανέφερε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Είναι οικουμενική (σ.σ. συνάντηση) και αν θέλετε είναι μία απόπειρα να προσδιορίσουμε μία ατζέντα του μέλλοντος γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη σε λίγο θα προσδιορίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας και δεν θα ξέρουμε τι είναι καν. Θα πρέπει η Ελλάδα να αναλάβει γρήγορα πρωτοβουλίες και σε νομοθετικό επίπεδο, διότι διαφορετικά θα τρέξει πίσω από τις εξελίξεις», σημείωσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Νομίζω ότι κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να ωριμάσει και να συνεννοηθεί διότι οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά ως Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα πρέπει να ξέρουμε να συνεργαζόμαστε τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα. Και ξέρετε όταν έχουμε απέναντι μας μίας απειλή πολυδιάσπασης του πολιτικού συστήματος χωρίς να έχουμε αναπτύξει κουλτούρα προγραμματικών συγκλίσεων και συνεργασιών, όταν καλός πολιτικός θεωρείται αυτός που έχει μάθει να βρίζει καλά τον αντίπαλό του και όχι να καταθέτει προτάσεις ή να δίνει λύσεις τότε έχουμε περισσότερη ανάγκη να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση που σας περιγράφω», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.