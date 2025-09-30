Βασίλης Μπισμπίκης: «Αυτά συμβαίνουν καθημερινά – Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βασίλης Μπισμπίκης

«Αυτά συμβαίνουν καθημερινά» αναφέρει ο πατέρας του Βασίλη Μπισμπίκη, για το τροχαίο που προκάλεσε ο γιος του στη Φιλοθέη και για το γεγονός ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ελεύθερος ο γιος μου, τα υπόλοιπα τα έχει πει στους δημοσιογράφους. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, εμένα με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου, είναι καλά, αυτό. Δεν μου είπε τίποτα άλλο πέρα από το ότι είναι καλά. Είναι συγχυσμένος, αλλά εντάξει μια χαρά. Το παιδί είναι καλά, σας ευχαριστώ πολύ» ανέφερε ο ο Μιχάλης Μπισμπίκης μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Μπορεί να συμβούν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο, σε όλα τα άλλα θα βρεθεί λύση» πρόσθεσε.

