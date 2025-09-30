Δημογλίδου: Δεν ενημέρωσε ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Το τηλεφώνημα από τρίτο πρόσωπο στο ΑΤ Φιλοθέης

Δεν επικοινώνησε ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης με τις Αρχές για να ενημερώσει για το τροχαίο που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Όταν επέστρεφε στο σπίτι του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον 3 οχήματα και μια γκαραζόπορτα. Στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για εγκατάλειψη τροχαίου, ενώ η δίκη του αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου. Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφέθηκε χθες ελεύθερος και σε δηλώσεις του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν εγκατέλειψα. Δεν κρύφτηκα. Δεν άφησα κανέναν. Πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, για τον νέο ΚΟΚ, με αφορμή το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η ίδια υπογράμμισε πως αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως.

Σε διαφορετική περίπτωση με το νέο κώδικα προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο ακόμη και αν πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές.

«Να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις που υπάρχει τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές και όχι με τραυματισμό κάποιου πολίτη. Παραμένουμε στο σημείο και καλούμε το 100, καλούμε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ενημερώνουμε την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική μας, γιατί υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία, η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα κι αν μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα. Δίνει το περιθώριο εντός 24ωρου να ενημερωθεί η Αστυνομία, όμως καταλαβαίνετε ότι η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που αποχωρεί από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση» είπε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ..

«Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές»

Διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό, ο οποίος αποχωρεί από το σημείο. Όπως επισήμανε, ο Βασίλης Μπισμπίκης «σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές». «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της ή ο συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο» πρόσθεσε.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης δέχτηκε τηλεφώνημα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., και όχι στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, οπότε δεν υπάρχει καταγραφή της συνομιλίας.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα» είπε η κ. Δημογλίδου.

«Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο», συμπλήρωσε η ίδια.

Η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του αυτοκινήτου. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους κατοίκους της περιοχής.

«Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βοήθησαν και οι κάτοικοι. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα» κατέληξε.