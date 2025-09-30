Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα – «Δεν είχε πιει, ήταν μια χαρά» λέει φίλος του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Στις 8 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη και για το γεγονός ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Όταν επέστρεφε στο σπίτι του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον 3 οχήματα και μια γκαραζόπορτα. Στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

Σε βάρος του γνωστού ηθοποιού ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για εγκατάλειψη τροχαίου. Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφέθηκε ελεύθερος και η δίκη του πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Θα πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο MEGA, σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα.

Βίντεο το σημείο του τροχαίου

Σε νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται το αυτοκίνητο του ηθοποιού σε δρόμο της Φιλοθέης λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο. Στα πλάνα, το θηριώδες αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη κινείται με χαμηλή ταχύτητα.

«Δεν είχε πιει, ήταν μια χαρά» λέει φίλος του

Φίλος του ηθοποιού μίλησε στο Mega και ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Μαζί ήμασταν με τον κ. Μπισμπίκη στο γλέντι. Διασκεδάζαμε. Μία χαρά όλα. Ούτε είχε πιει, ούτε τίποτα. Φύγαμε κατά τις 4 μαζί για τα αυτοκίνητά μας και χωριστήκαμε. Ήταν μία χαρά. Τον είδα καλά. Μια χαρά περπάταγε» ανέφερε.

