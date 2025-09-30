Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη έπειτα από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου σύμφωνα με την Daily Mail

Η Μαρίσσα Λαιμού πέθανε ξαφνικά, λίγες ώρες μετά το εξιτήριό της από νοσοκομείο στο Λονδίνο, αφήνοντας πίσω της ανείπωτο πόνο στους γονείς και τα αδέλφια της.

Η 30χρονη Μάρισσα Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές σπίτι της στην περιοχή Knightsbridge στις 11 Σεπτεμβρίου από την οικιακή βοηθό της, λίγες ώρες μετά το εξιτήριό της. Σύμφωνα με την νεκροψία, η αιτία θανάτου ήταν σήψη από τσίμπημα εντόμου.

Η Daily Mail σημειώνει πως η 30χρονη κληρονόμος είχε αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό, λόγω των προηγούμενων θεραπειών της για καρκίνο του μαστού και της σπάνιας νόσου HLH (Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση) που είχε αντιμετωπίσει το 2023.

Η οικογένεια Λαιμού, μία από τις πιο γνωστές στον ελληνικό ναυτιλιακό χώρο, έχει προσλάβει δικηγόρους για να κινηθεί νομικά κατά του University College London Hospital (UCLH) για ιατρική αμέλεια.

Ένας συγγενής της δήλωσε: «Είμαστε όλοι απολύτως συντετριμμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μάρισσα, ο πόνος είναι ανυπόφορος. Είναι κρίσιμο να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Δεν ήξεραν ότι ένα άτομο με τέτοιο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να πάρει σηψαιμία αμέσως; Η σηψαιμία εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες αν αντιμετωπιστεί άμεσα».

Στις 9 Σεπτεμβρίου η Μάρισσα ένιωσε ζάλη, κνησμό και έκανε πυρετό (39), με τους συγγενείς να αναφέρουν ότι κάλεσε ασθενοφόρο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, παρέμεινε στο σπίτι αρχικά και αποφάσισε να αναζητήσει περαιτέρω ιατρική βοήθεια την επόμενη ημέρα. Μεταφέρθηκε στο ιδιωτικό Leaders in Oncology Care (LOC), όπου οι γιατροί, ανήσυχοι για την κατάστασή της, κάλεσαν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο UCLH.

Στο UCLH, σύμφωνα με την οικογένεια Λαιμού, η Μάρισσα εξετάστηκε μόνο από νοσηλεύτριες, ενώ οι γιατροί δεν την είδαν από κοντά.

«Φαίνεται ότι έδειξαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις αίματος σε γιατρό που δεν είχε δει την Μάρισσα και την έστειλαν σπίτι, παρόλο που η πίεση του αίματός της ήταν χαμηλή. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε την Μάρισσα. Μόνο οι νοσηλεύτριες είδαν τα αποτελέσματα και τα μετέφεραν στον γιατρό που είπε ότι μπορεί να φύγει», είπε ένας συγγενής.

Η οικογένεια επιμένει ότι η διάγνωση της Μάρισσας ως «τοξική επίδραση από δηλητήριο» έγινε πριν το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, ενώ οι δείκτες οξυγόνου και πίεσης ήταν ανησυχητικά χαμηλοί.

Η Μάρισσα είχε επιβιώσει από καρκίνο του μαστού και από την σπάνια HLH, περνώντας προηγουμένως έξι μήνες εντατικής χημειοθεραπείας και τέσσερις εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά την υγεία της, επέστρεψε στη ζωή της και στο σπίτι της τον Δεκέμβριο του 2023. Οι συγγενείς ανέφεραν ότι ήταν ξανά χαρούμενη.

Η οικογένεια αναζητά απαντήσεις και απόδοση δικαιοσύνης πριν την κηδεία, η οποία θα γίνει τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, πριν την ταφή της στο οικογενειακό μνήμα.

Ο εκπρόσωπος του UCLH δήλωσε: «Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Μάρισσας Λαιμού. Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα όπως προβλέπεται για έναν απρόσμενο θάνατο και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί από το βασιλικό δικαστήριο». Το Inner West London Coroner’s Court έχει επιβεβαιώσει ότι η έρευνα συνεχίζεται για τον ξαφνικό θάνατό της.