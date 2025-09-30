Αντώνης Ρέμος: Τα δάκρυά του στη σκηνή του Ηρωδείου για την Μαρινέλλα – «Είναι κοντά μας, μην το ξεχνάμε αυτό»

Μία μοναδική συναυλία έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ηρώδειο ο Αντώνης Ρέμος. Η συναυλία ήταν sold out και μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας. «Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε μεταξύ άλλων φανερά συγκινημένος ο τραγουδιστής, που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Αντώνης Ρέμος σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συναυλίας ανέφερε: «Δεν θα μπορούσαν να το αποφύγω και δεν θα ήθελα να το αποφύγω (σ.σ να ερμηνεύσει τραγούδι της Μαρινέλλας). Είμαστε εδώ για να της στείλουμε θετική ενέργεια. Η Μαρινέλλα είναι κοντά μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι εδώ ακόμα. Και στείλαμε την αγάπη μας και την θετική μας ενέργεια και για την Μαρινέλλα και για όλον τον κόσμο που υποφέρει και δίνει τον αγώνα του».

«Μαθαίνω νέα της. Αλλά ας την αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει» πρόσθεσε.