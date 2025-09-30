Αντώνης Ρέμος: «Μαγική» συναυλία στο Ηρώδειο – Η συγκινητική αφιέρωση στην Μαρινέλλα και τα ντουέτα με τον Jack Savoretti – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Αντώνης Ρέμος, Ηρώδειο
πηγή: panikmusic.gr

Ο Αντώνης Ρέμος συνεπήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηρώδειο με μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης τραγουδιστή, Jack Savoretti.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ταξίδεψε μουσικά το κοινό παρουσιάζοντας με τον μοναδικό τρόπο ερμηνείας του μερικά από τα πολυεπιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια – σταθμούς της 30χρονης πορείας του καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

«Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου» και «Προσωπικά» ήταν μερικά μόνο από τα τραγούδια που έκαναν το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά και να γεμίσει συναισθήματα.

Αντώνης Ρέμος
πηγή: panikmusic.gr

Το μήνυμα του Αντώνη Ρέμου για την Μαρινέλλα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας. «Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε μεταξύ άλλων φανερά συγκινημένος ο τραγουδιστής, που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο εκλεκτός καλεσμένος της βραδιάς, Jack Savoretti, ένωσε με το πρόγραμμά του τη μεσογειακή ψυχή και τη βρετανική φινέτσα, ενώ συναντήθηκε επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο σε ντουέτα – έκπληξη, τα «Il Mondo», «Τι Να Πω (E Penso A Te)» και «Io Che Non Vivo (You Don’t Have To Say You Love Me)».

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα «Ναφθαλίνη» και «Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου» και το κοινό να χειροκροτεί θερμά τον Αντώνη Ρέμο, ενώ είχε και φιλανθρωπικό πρόσημο, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει η Panik Records:

04:45 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νικόλ Κίντμαν: «Τέλος» στον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν έπειτα από 19 χρόνια

Μια από τις πιο αγαπημένες σχέσεις του Χόλιγουντ έφτασε στο τέλος της. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κ...
02:00 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αργύρης Ξάφης: «Έπεσα σε μία δασκάλα που ήταν αλκοολική – Πάτησε μία συμμαθήτρια μου με το αμάξι»

Ο Αργύρης Ξάφης ήταν καλεσμένος στο «Πρωίαν σε Είδον» και αφηγήθηκε μια ιστορία από το μακρινό...
21:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Η Μαρία Ένεζλη εξομολογείται: «Όταν γέννησα έπαθα διάσταση ηβικής σύμφυσης…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Μαρία Ένεζλη, η οποία προβλήθηκε το π...
21:23 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ματθίλδη Μαγγίρα για την κόρη της: «Έκανα πάρα πολλά λάθη στη Λήδα, πρέπει να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Δευτέρας (29/9) υποδέχτηκαν στην εκπομπή τ...
