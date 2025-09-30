Αντώνης Ρέμος: «Μαγική» συναυλία στο Ηρώδειο – Η συγκινητική αφιέρωση στην Μαρινέλλα και τα ντουέτα με τον Jack Savoretti – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αντώνης Ρέμος συνεπήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηρώδειο με μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης τραγουδιστή, Jack Savoretti.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ταξίδεψε μουσικά το κοινό παρουσιάζοντας με τον μοναδικό τρόπο ερμηνείας του μερικά από τα πολυεπιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια – σταθμούς της 30χρονης πορείας του καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

«Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου» και «Προσωπικά» ήταν μερικά μόνο από τα τραγούδια που έκαναν το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά και να γεμίσει συναισθήματα.

Το μήνυμα του Αντώνη Ρέμου για την Μαρινέλλα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας. «Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε μεταξύ άλλων φανερά συγκινημένος ο τραγουδιστής, που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο εκλεκτός καλεσμένος της βραδιάς, Jack Savoretti, ένωσε με το πρόγραμμά του τη μεσογειακή ψυχή και τη βρετανική φινέτσα, ενώ συναντήθηκε επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο σε ντουέτα – έκπληξη, τα «Il Mondo», «Τι Να Πω (E Penso A Te)» και «Io Che Non Vivo (You Don’t Have To Say You Love Me)».

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα «Ναφθαλίνη» και «Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου» και το κοινό να χειροκροτεί θερμά τον Αντώνη Ρέμο, ενώ είχε και φιλανθρωπικό πρόσημο, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει η Panik Records: