e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι πληρωμές – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το χρηματικό ποσό του 1.192.935.624,96 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 781.591 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025,

στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021,

στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,

στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: