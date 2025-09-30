Αμφιλοχία: Συνελήφθη 50χρονος για ασέλγεια σε βάρος της 4χρονης κόρης του έπειτα από καταγγελία της συζύγου του

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Τον 50χρονο σύζυγό της κατήγγειλε στην αστυνομία μια γυναίκα στην Αμφιλοχία, κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.

Αμφιλοχία: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε σε γκρεμό – Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική 

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η γυναίκα, αφού κατήγγειλε τον άνδρα για γενετήσιες πράξεις εις βάρος του παιδιού, ανέφερε ακόμα ότι προ πενταετίας ο σύζυγός της την είχε χαστουκίσει.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (28/9), ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.

01:45 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

