Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για να μπει φρένο στην αύξηση ενοικίων – Οι νέες παρεμβάσεις και η αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων

Από 180.000 έως 200.000 ακίνητα χρειάζονται, σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της αγοράς, προκειμένου να υπάρχει μια εξισορρόπηση, η οποία είναι απαιτούμενη για να σταματήσει η σημαντική αύξηση στα ενοίκια αλλά και στις τιμές πώλησης των ακινήτων.

Η κυβέρνηση δρομολογεί μία σειρά από μέτρα, προκειμένου να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να επέλθει αυτή η αύξηση της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα με επιδοτήσεις για την ανακαίνιση ακινήτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναζητούνται πόροι μέσω του ΕΣΠΑ, έχουν βρεθεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να ανακαινιστούν ακίνητα μέσα από τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Επίσης προωθείται η διάθεση ακινήτων των τραπεζών, καθώς υπάρχει μια δεξαμενή περίπου 20.000 ακινήτων. Ωστόσο υπάρχουν γραφειοκρατικά κι άλλα εμπόδια που εμποδίζουν αυτά τα ακίνητα να πέσουν στην αγορά και αναζητούνται λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Από τον κατάλογο των μέτρων δεν θα λείψει η κοινωνική αντιπαροχή. Υπάρχει άλλωστε ήδη το σχέδιο του υπουργείου Οικογένειας, στόχος να ξεκινήσουν να χτίζονται κάποια ακίνητα μέσω του συγκεκριμένου θεσμού, αρχής γενομένης από τα στρατόπεδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσει έως και 2.000 ακίνητα μπορούν να εξασφαλιστούν μέχρι το τέλος του 2026.

Πιερρακάκης: Τρία νέα μέτρα για διευκόλυνση στην αγορά ακινήτων και στήριξη πολύτεκνων

Τρία νέα επιπρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση στην εξεύρεση στέγης και τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι νέες διατάξεις

Οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.

Εξηγώντας το σκεπτικό των τριών νέων αλλαγών, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι όλη η προσπάθεια στοχεύει στο να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά.

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ και για τη Νέα Βύσσα Έβρου

«Βάζουμε έναν αστερίσκο για τον Νομό Έβρου και για ευνόητους λόγους πάμε τον αριθμό των κατοίκων στους 1.700. Ακριβώς για να συμπεριλάβουμε τη Νέα Βύσσα. Αυτό είναι κάτι που μας το είπαν και οι βουλευτές μας πολύ έντονα από το Νομό. Είναι απολύτως δίκαιο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, όπως λένε πολύ σωστά, “η απογραφή δεν πιάνει την πραγματική κατάσταση που εμείς έχουμε στο πεδίο”», είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Ξέρετε, είναι μια πράξη αναγνώρισης του δημογραφικού ζητήματος συνολικά όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Δημογραφικό είναι και η στήριξη της περιφέρειας. Δημογραφικό είναι και η στήριξη των συνόρων μέσω της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Άρα, όλο αυτό έχει μια πάρα πολύ συμπαγή λογική. Προφανώς θα υπάρξουν εξαιρέσεις όπως αυτή που σας είπα μόλις τώρα για τον Νομό Έβρου» σημείωσε.

Η αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Realfm 97, 8 και στην εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η κοινοβουλευτική ρύθμιση αυτή ήταν της ΠΟΜΙΔΑ και είχε υιοθετηθεί το 2024 στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Νομοθετήθηκε στην συνέχεια με εντελώς ακατάλληλο τρόπο, με τον οποίο κανείς ιδιοκτήτης δεν θα τον εμπιστευόταν ποτέ, γιατί είχε τέτοιους αποκλεισμούς των ευάλωτων ενοικιαστών και τέτοιες παγίδες για τους ιδιοκτήτες που δεν θα λειτούργησε καθόλου» ανέφερε αρχικά.

«Η ρύθμιση είναι εξαιρετική αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη. Είναι καλό ότι επεκτείνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα για τους πολύτεκνους, που προσθέτει για κάθε παιδί 20 τ.μ. Είναι καλό που κατεβάζει την τριετία σε 6μηνη μίσθωση, όταν ο μισθωτής είναι κρατικός λειτουργός κάθε είδους, ειδικά για εκείνους που πάνε σε μικρά μέρη, όπως οι αναπληρωτές, οι αγροτικοί γιατροί, οι στρατιωτικοί κ.ο.κ., και δίνει στον ιδιοκτήτη αν του φύγει ο πρώτος μισθωτής, να βρει τον επόμενο. Το κακό σε αυτό είναι ότι εξαιρεί όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή του εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού που πάνε στα νησιά και θέλουν σπίτι μόνο για έξι μήνες. Ενώ ο δημόσιος υπάλληλος θα βρει σπίτι με το 6μηνο, ο ιδιωτικός δεν θα βρει» τόνισε.

«Η ρύθμιση αρχικά καθιστούσε τον ιδιοκτήτη όμηρο των διαθέσεων και των επιλογών της ζωής του ενοικιαστή, ο οποίος αν αποφάσιζε να φύγει κατά την διάρκεια της 3τίας έχανε ο ιδιοκτήτης όλη την φορολογική απαλλαγή. Έρχεται τώρα η ρύθμιση και δίνει στους ιδιοκτήτες μία δεύτερη ευκαιρία τριετούς μίσθωσης πάλι, αν φύγει ο ενοικιαστής ο πρώτος, να βρεις μέσα σε τρεις μήνες έναν δεύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζει το μαχαίρι στον λαιμό στους ιδιοκτήτες να βρουν στους τρεις μήνες άλλον ενοικιαστή. Αληθεύει ότι υπάρχει ζήτηση. Θα βρουν οι ιδιοκτήτες, αλλά το θέμα είναι τι θα βρουν όμως. Και εκεί το κράτος δεν έχει προχωρήσει να φτιάξει αυτά που πρέπει. Δηλαδή ένα κρατικό πιστοποιητικό φερεγγυότητας που να το δείχνει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη. Δεν θα δείχνει πόσα χρήματα βγάζει, αλλά ότι είναι σέβεται τις υποχρεώσεις του και μπορεί ο ιδιοκτήτης να έχει εμπιστοσύνη στον ενοικιαστή» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς ένας νέος ενοικιαστής μπορεί να αποδείξει την φερεγγυότητά του, ο κ. Παραδιάς εξήγησε ότι «πράγματι ο καινούριος ενοικιαστής έχει μία δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιστρατεύεται η οικογένεια του ενοικιαστή και μπορεί εύκολα ο πατέρας ή η μητέρα του να πει ότι εγγυείται για το παιδί του».

«Όταν πάει κάποιος να πάρει δάνειο, η Τράπεζα ξέρει τα πάντα για εκείνον. Γιατί ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που δίνει μία περιουσία για ένα σπίτι/διαμέρισμα, και την εμπιστεύεται σε έναν ενοικιαστή, να μην γνωρίζει τίποτα για αυτόν» επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και συμπλήρωσε: «Δεν είπε κανείς ότι οι ενοικιαστές είναι απατεώνες. Το πρόβλημά μας είναι με αυτούς που υποδύονται τους ενοικιαστές, που μπαίνουν σε σπίτια και να φεύγουν χωρίς να πληρώνουν τίποτα».