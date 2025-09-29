Στέφανος Κασσελάκης: Κατάθετει την Τρίτη αναφορά για το «πόθεν έσχες» του Λευτέρη Αυγενάκη στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, θα μεταβεί την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, προκειμένου να καταθέσει επίσημη αναφορά σχετικά με στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιούνιο του 2023.

Σύμφωνα με τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία της δήλωσης «πόθεν έσχες» 2024 (χρήση 2023), προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα τα οποία χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές:

Ποσό €580.000 εμφανίζεται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση προέλευσης, ενώ τα ακίνητα παραμένουν ίδια με το προηγούμενο έτος.

Δηλώνεται εξόφληση δανείων ύψους €663.476, η οποία απαιτεί πλήρη διαλεύκανση ως προς τις πηγές και τους χρόνους καταβολής.

Η αναφορά συνδέεται άμεσα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήδη έχει προκαλέσει θεσμικές αναταράξεις και έθεσε υπό αμφισβήτηση τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον αγροτικό τομέα. Ως καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός κατά την κρίσιμη περίοδο, ο κ. Αυγενάκης καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις τόσο για τις προσωπικές του δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θα ζητήσει τη θεσμική και διακρατική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ταχεία και ενδελεχή εξέταση των ανωτέρω, στο πλαίσιο της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.