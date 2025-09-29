Φραστικό επεισόδιο σε βάρος του Νίκου Παππά στο Κολωνάκι – Μήνυση κατέθεσε ο ευρωβουλευτής

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κατέληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος Πολωνός και μία 35χρονη ημεδαπή εξαιτίας φραστικού επεισοδίου σε βάρος του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος στο Κολωνάκι.

Ξαφνικά, η γυναίκα και ο άνδρας στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

22:40 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

21:30 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

19:57 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

19:46 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

