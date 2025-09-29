Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στη ΓΑΔΑ – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ένας αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο από την ζακέτα του στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Τον κρατούμενο εντόπισαν ο αξιωματικός Υπηρεσίας και ο σκοπός των κρατητηρίων οι οποίοι εφάρμοσαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενώ προσπάθεια ανάνηψης έγινε και από πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες ενώ, επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα 29/09/2025 και περί ώρα 17:30 εντός χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών εντοπίστηκε από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Σκοπό κρατητηρίων αλλοδαπός κρατούμενος, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

Άμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Περί ώρα 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09/2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης».

