Ύπνος: Το απλό κόλπο από γιατρό του Χάρβαρντ για να κοιμηθείτε 7-10 λεπτά πιο γρήγορα

Εάν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε ή ψάχνετε φυσικούς τρόπους για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας, μια γιατρός έχει τη λύση. Σύμφωνα με την Dr. Trisha Pasricha υπάρχει μια απλή τεχνική που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε 7 έως 10 λεπτά πιο γρήγορα – χωρίς φάρμακα ή μελατονίνη. Η μέθοδος βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και είναι εξίσου αποτελεσματική με πολλά κοινά συμπληρώματα ύπνου.

Η απλή μέθοδος από γιατρό του Χάρβαρντ για να κοιμηθείτε 7-10 λεπτά πιο γρήγορα

Η Dr. Trisha Pasricha, καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και παθολόγος με ειδίκευση στη γαστρεντερολογία, εξήγησε σε πρόσφατο βίντεο στο Instagram, ότι η θέρμανση των άκρων μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τα συμπληρώματα μελατονίνης στη μείωση της καθυστέρησης του ύπνου (sleep latency).

Πώς βοηθάει η θέρμανση των ποδιών στον ύπνο

Η Dr. Pasricha εξηγεί: «Αν σας έλεγα ότι το να φοράτε ζεστές κάλτσες στον ύπνο είναι εξίσου αποτελεσματικό με τη μελατονίνη; Η θέρμανση των άκρων έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι προκαλεί υπνηλία και βοηθά στη γρήγορη μετάβαση στον ύπνο, σχεδόν όπως τα φαρμακευτικά σκευάσματα».

Εάν δεν προτιμάτε τις κάλτσες, μπορείτε απλώς να:

κάνετε ένα ζεστό ντους 1-2 ώρες πριν από τον ύπνο, ή

βυθίσετε τα πόδια σας σε ζεστό νερό για 10 λεπτά.

Η τεχνική λειτουργεί επειδή η θέρμανση των άκρων διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, γεγονός που διευκολύνει την πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος – μια φυσιολογική διεργασία που σηματοδοτεί στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ύπνο.

Γιατί αυτή η τεχνική λειτουργεί;

«Οι συγκεκριμένες τεχνικές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκοιμηθείτε περίπου 7 έως 10 λεπτά νωρίτερα και να εξασφαλίσετε καλύτερη ποιότητα ύπνου. Για να το κατανοήσουμε, η μελατονίνη μειώνει τον χρόνο ύπνου κατά περίπου 7 λεπτά – το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί εάν φορέστε κάλτσες», αναφέρει η γιατρός.

Η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πέφτει φυσικά κατά 1-2°C όταν ετοιμαζόμαστε για ύπνο. Ένα δροσερό δωμάτιο σε συνδυασμό με τη θέρμανση των άκρων, ενισχύει αυτό το βιολογικό φαινόμενο και σας βοηθά να κοιμάστε πιο γρήγορα και για περισσότερη ώρα.

Η Dr. Pasricha προσθέτει: «Λατρεύω να αναλύω δεδομένα σε βάθος και να μοιράζομαι απλές αλλά αποτελεσματικές ιδέες για να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας. Ξέρετε κάποιον λάτρη της… χνουδωτής κάλτσας που μόλις δικαιώθηκε; Πείτε μου!»