Ύπνος: Γυναίκα αποκαλύπτει ένα απλό κόλπο για να κοιμηθείτε σε δευτερόλεπτα – Χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς

Δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε όταν ξυπνάτε μέσα στη νύχτα; Μια γυναίκα αποκάλυψε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό κόλπο που ισχυρίζεται ότι μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ανακαλύψτε πώς μια βασική άσκηση ματιών μπορεί να ξεγελάσει το μυαλό σας, χωρίς τη χρήση φαρμάκων ή περίπλοκων τεχνικών.

Το απλό κόλπο που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε «σε δευτερόλεπτα»

Ενώ υπάρχουν πολλές γνωστές μέθοδοι για την προώθηση του ύπνου – όπως η απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών μια ώρα πριν τον ύπνο ή η σωματική δραστηριότητα ώστε να κουραστεί το σώμα μέχρι το βράδυ – αυτές οι τεχνικές συχνά δεν προσφέρουν άμεση ανακούφιση από την αϋπνία.

Ωστόσο, μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε μια τεχνική που μπορεί να σας στείλει στη χώρα των ονείρων «μέσα σε δευτερόλεπτα», αποτελώντας λύση για όσους ξυπνούν στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορούν να κοιμηθούν.

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες, η Jenna Coak εξήγησε ότι αφού δοκίμασε τη μέθοδο για αρκετά βράδια, τώρα τη θεωρεί το «καλύτερο κόλπο» ύπνου που έχει δοκιμάσει ποτέ. «Θα σας δείξω [το κόλπο]. Τα μάτια σας πρέπει να είναι κλειστά κατά την εφαρμογή του, [αλλά] προφανώς τα δικά μου θα είναι ανοιχτά. Κοιτάτε δεξιά, κοιτάτε αριστερά, κοιτάτε πάνω, κοιτάτε κάτω. Στη συνέχεια, κάνετε κύκλους με τα μάτια και μετά συνεχίζετε από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι όλο. Απλά το επαναλαμβάνετε μέχρι να ξανακοιμηθείτε», ανέφερε σε βίντεο στο TikTok.

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι έχει «μελετήσει την επιστήμη» πίσω από τη συγκεκριμένη μέθοδο, εξηγώντας ότι προφανώς λειτουργεί διεγείροντας το παρασυμπαθητικό νευρικό σας σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την χαλάρωση και των σωματικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης. Εξήγησε ότι οι κινήσεις «ξεγελούν τον εγκέφαλό σας» ώστε να πιστεύει ότι βρίσκεται στη φάση REM (ταχείας κίνησης των ματιών), η οποία είναι το στάδιο του κύκλου του ύπνου σας που χαρακτηρίζεται από αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα και έντονα όνειρα.

Πώς να εξασφαλίσετε καλύτερη ποιότητα ύπνου

Η εκστρατεία «Every Mind Matters» του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) έχει αναδείξει διάφορους τρόπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε γρήγορα και να απολαύσετε έναν ποιοτικό ύπνο. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές από ειδικούς για να βελτιώσετε τον ύπνο σας.

Καθιερώστε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου (sleep hygiene)

Χαλαρώστε και δοκιμάστε διαλογισμό για καλύτερο ύπνο

Μην πιέζετε τον εαυτό σας να κοιμηθεί

Βελτιώστε τον ύπνο με υγιεινή διατροφή και άσκηση

Καθιερώστε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου (sleep hygiene)

Μια συνεπής ρουτίνα ύπνου είναι το “κλειδί” για την ποιοτική ξεκούραση. Ορίστε μια συγκεκριμένη ώρα για να ξεκινήσετε τη χαλάρωση και να πάτε για ύπνο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθήστε να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Αυτή η συνέπεια βοηθά στην ρύθμιση του βιολογικού σας ρολογιού.

Χαλαρώστε και δοκιμάστε διαλογισμό για καλύτερο ύπνο

Αποφύγετε τις ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, tablets, υπολογιστές) τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο, καθώς το μπλε φως που εκπέμπουν διαταράσσει την παραγωγή της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Αντί αυτού, διαβάστε ένα βιβλίο, ακούστε χαλαρωτική μουσική, ένα podcast ή δοκιμάστε διαλογισμό για τον ύπνο.

Μην πιέζετε τον εαυτό σας να κοιμηθεί

Αν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε, μην το πιέζετε. Αν νιώθετε την ανάγκη για ξεκούραση, ο ύπνος πιθανόν να έρθει φυσικά. Αν, όμως, ο ύπνος συνεχίζει να σας αποφεύγει, σηκωθείτε και ασχοληθείτε με μια χαλαρωτική δραστηριότητα, όπως το διάβασμα ή η ακρόαση μουσικής, σε έναν άλλο χώρο.

Βελτιώστε τον ύπνο με υγιεινή διατροφή και άσκηση

Μια ισορροπημένη διατροφή και η τακτική σωματική άσκηση συμβάλλουν στη χαλάρωση και στην ποιότητα του ύπνου σας. Αποφύγετε τα βαριά γεύματα, την καφεΐνη, το αλκοόλ και τη νικοτίνη πριν τον ύπνο, καθώς λειτουργούν ως διεγερτικά. Γενικά, καλό είναι να αποφεύγετε αυτές τις ουσίες 1-2 ώρες πριν την ώρα του ύπνου.

Η συστηματική άσκηση βοηθά στην επίτευξη καλύτερου ύπνου, αλλά αποφύγετε την έντονη προπόνηση 90 λεπτά πριν πάτε για ύπνο, αν διαπιστώσετε ότι σας εμποδίζει να κοιμηθείτε.