Τέμπη: Νέα αιτήματα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι και τον Παύλο Ασλανίδη

Νέα αιτήματα εκταφής κατέθεσαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης. Μετά την απορριπτική διάταξη επί των αιτήσεων εκταφών από την πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ανατέθηκε η εξέταση των σχετικών αιτημάτων στην εισαγγελέα πρωτοδικών μόνο όμως για ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, Δημήτρη. Επίσης το αίτημα αφορά και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά. Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε καμία από τις αιτήσεις εκταφής που κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, δεν αναφέρθηκε σε παράνομο φορτίο. Αντιθέτως σε όλες ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Την αλήθεια για την αιτία θανάτου του παιδιού του ζητά και ο Πάνος Ρούτσι που είναι στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Με νέο αίτημα ζητά και πάλι τις απαραίτητες εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι. Σε δηλώσεις της από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η κ. Κωνσταντοπούλου μετέφερε τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού του γιου τους εν αγνοία τους.

Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα εκταφής

Δυόμισι χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η τεράστια δικογραφία για τις ποινικές ευθύνες 36 κατηγορουμένων παίρνει τον δρόμο για το ακροατήριο. Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας επικύρωσε την εισαγγελική πρόταση δίνοντας σύμφωνη γνώμη για παραπομπή 36 μη πολιτικών προσώπων, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Οι 33 δικάζονται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Οι τρεις κατηγορούμενοι δικάζονται μόνο για πλημμελήματα, όπως ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος πολλών ατόμων.

Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Μπούγας, υφυπουργός Δικαιοσύνης: «Εφόσον ξεκινήσει η δίκη, όλα τα στοιχεία από κάθε πλευρά, από κάθε εμπλεκόμενο μέρος από τους διαδίκους θα τεθούν υπόψιν του δικαστηρίου και εκεί, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, οι δικαστές θα αποφανθούν ποιος είναι υπαίτιος για αυτή την τραγωδία των Τεμπών και εφόσον κριθούν υπαίτιοι, ποιο είναι και το ύψος της ποινής το οποίο πρέπει να σου επιβληθεί».

Με την ίδια διάταξη, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των νεκρών, διότι, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».

Η κυρία Λιάνου, ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.