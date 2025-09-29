Μπρους Σπρίνγκστιν: Το αμερικανικό όνειρο δεν είναι η λογοκρισία και το μίσος – «Καθημερινά γεγονότα μας θυμίζουν ότι ζούμε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο»

Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Μπρους Σπρίνγκστιν, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε χθες το βράδυ από μία σκηνή της Νέας Υόρκης μια Αμερική «γη της ελπίδας και των ονείρων», που αντιτίθεται σε εκείνη «της κυβερνητικής λογοκρισίας» και του «μίσους».

«Καθημερινά, γεγονότα μας υπενθυμίζουν ότι ζούμε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο», δήλωσε ο 76χρονος αστέρας της ροκ μουσικής, σε μια εμφάνιση-έκπληξη που έκανε στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας για εκείνον, με τίτλο: “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”.

«Έχω ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο σαν ένα είδος μουσικού πρεσβευτή της Αμερικής, προσπαθώντας να υπολογίσω την απόσταση μεταξύ της αμερικανικής πραγματικότητας, όπου συχνά υπολειπόμαστε των ιδεωδών μας και του αμερικανικού ονείρου», συνέχισε ο ίδιος.

Όμως, αν και «πληγωμένη» σήμερα, η Αμερική «παραμένει, για πολλούς ανθρώπους, μια γη ελπίδας και ονείρων και όχι φόβου, διχασμού, κυβερνητικής λογοκρισίας ή μίσους. Αυτή η Αμερική αξίζει να αγωνιστούμε για εκείνη», κατέληξε ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρεται συχνά εναντίον του Μπρους Σπρίνγκστιν, τον οποίο κρίνει πως είναι «πολύ υπερεκτιμημένος», όπως ακριβώς επιτίθεται εναντίον άλλων αστέρων που τον έχουν αποδοκιμάσει, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.

Η βιογραφία “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, σε σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ, επικεντρώνεται στην περίοδο της δημιουργίας του άλμπουμ “Nebraska” (1982), που θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη. Τον Μπρους Σπρίνγκστιν υποδύεται ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, πρωταγωνιστής της σειράς “The Bear”.