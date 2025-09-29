Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση του θανάτου της – «Την έσπρωξαν, έπεσε και χτύπησε», λέει ο δικηγόρος της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαίρη Χρονοπούλου

Στις 6 Οκτωβρίου του 2023, η Μαίρη Χρονοπούλου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί πανελλήνια θλίψη. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με πολύ σοβαρό αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Σε μία εβδομάδα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ημέρα που η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή και στη σημερινή (29/9) εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έγινε γνωστό, πως η υπόθεση του θανάτου της αείμνηστης ηθοποιού έφτασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Στην «Super Κατερίνα» μίλησε και ο φίλος και δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, κ. Δημήτρης Χατζημιχάλης.

Ο δικηγόρος ανέφερε πως: «Εμείς οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει όλη αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Έχουν μιλήσει οι ιατροδικαστές. Αυτή η υπόθεση δεν είναι ατύχημα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή που η Μαίρη έπεσε».

«Πιστεύουμε ότι δεν έπεσε μόνη της, την χτύπησαν, την έσπρωξαν και έπεσε και χτύπησε. Μάλιστα έπεσε πάνω σε ένα χαλί. Δεν δικαιολογείται αυτό το τραύμα όπως έγινε. Έχω αναλύσει και τον τρόπο που έπεσε. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, ένα σκαλάκι υπάρχει. Κάποιοι μπήκανε, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα», πρόσθεσε ο κ. Χατζημιχάλης.

Επιπλέον, ο δικηγόρος είπε ότι: «Η οικιακή βοηθός, με τον άλλον τον φίλο της, είναι αυτή που τη βρήκε, αλλά περιέργως δεν έχει βρεθεί ούτε το νοσοκομειακό πώς έγινε, ούτε για ποιο λόγο χάθηκε το νυχτικό που φορούσε, το ματωμένο, για να δούμε τα DNA και όλα αυτά τα σχετικά. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς θα ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους οι ασθενείς από 1η Οκτωβρίου

Σε μέτρια επίπεδα οι δαπάνες για την Υγεία στην Ευρώπη

Τεκμήρια διαβίωσης: Για ποιους έρχεται “κούρεμα” έως και 35%

Πιερρακάκης: Έρχεται νομοσχέδιο για τα αδρανή ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές- Τι είπε για την πλατφόρμα των μέτρω...

Τεστ IQ: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε την οθόνη του κινητού σας ασπρόμαυρη ή σε αποχρώσεις του γκρι
περισσότερα
18:57 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Στεφανή Καπετανίδη: «Πλέον νιώθω πιο δυνατή»

Με αφορμή τον ρόλο της στη νέα σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6...
18:20 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Η Κατερίνα Ζαρίφη επιστρέφει στο θέατρο – Σε ποια παράσταση θα τη δούμε

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Κατερίνα Ζαρίφη αυτή τη σεζόν θα πρωταγωνιστήσει στην απολαυστική κω...
17:32 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

«Νικόλαος, σκέτο, έτσι συστήνομαι»

Με αφορμή την παρουσία του έργου του στην Art Athina, o πρίγκιπας Νικόλαος μιλά στη Realnews γ...
17:14 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γάμος το 2026 για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Happy End

Με πλήρη επίγνωση των όσων έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα, η Αθηνά Οικονομάκου νιώθει έτοιμη να ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης