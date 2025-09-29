Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση του θανάτου της – «Την έσπρωξαν, έπεσε και χτύπησε», λέει ο δικηγόρος της

Στις 6 Οκτωβρίου του 2023, η Μαίρη Χρονοπούλου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί πανελλήνια θλίψη. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με πολύ σοβαρό αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Σε μία εβδομάδα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ημέρα που η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή και στη σημερινή (29/9) εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έγινε γνωστό, πως η υπόθεση του θανάτου της αείμνηστης ηθοποιού έφτασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Στην «Super Κατερίνα» μίλησε και ο φίλος και δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, κ. Δημήτρης Χατζημιχάλης.

Ο δικηγόρος ανέφερε πως: «Εμείς οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει όλη αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Έχουν μιλήσει οι ιατροδικαστές. Αυτή η υπόθεση δεν είναι ατύχημα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή που η Μαίρη έπεσε».

«Πιστεύουμε ότι δεν έπεσε μόνη της, την χτύπησαν, την έσπρωξαν και έπεσε και χτύπησε. Μάλιστα έπεσε πάνω σε ένα χαλί. Δεν δικαιολογείται αυτό το τραύμα όπως έγινε. Έχω αναλύσει και τον τρόπο που έπεσε. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, ένα σκαλάκι υπάρχει. Κάποιοι μπήκανε, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα», πρόσθεσε ο κ. Χατζημιχάλης.

Επιπλέον, ο δικηγόρος είπε ότι: «Η οικιακή βοηθός, με τον άλλον τον φίλο της, είναι αυτή που τη βρήκε, αλλά περιέργως δεν έχει βρεθεί ούτε το νοσοκομειακό πώς έγινε, ούτε για ποιο λόγο χάθηκε το νυχτικό που φορούσε, το ματωμένο, για να δούμε τα DNA και όλα αυτά τα σχετικά. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά».