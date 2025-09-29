Με αφορμή την παρουσία του έργου του στην Art Athina, o πρίγκιπας Νικόλαος μιλά στη Realnews για την τέχνη που τον εκφράζει, για την Axion Hellas που τον κινητοποιεί, για την Ελλάδα που λατρεύει και για το στοιχείο των Ελλήνων που τον αγγίζει.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Ένα πρωινό Φεβρουαρίου, λίγο μετά την ανατολή, ένας άνδρας στάθηκε μπροστά στις πύλες του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου. Η φύλακας τον ρώτησε απορημένη πού ήταν το γκρουπ του, αλλά εκείνος είχε έρθει μόνος, ακριβώς για να αποφύγει την πολύχρωμη πολυκοσμία και να «συνομιλήσει» ήσυχα με το μνημείο. Έστησε το τρίποδο και τη φωτογραφική κάμερα μπροστά στον ναό του Ποσειδώνα και αιχμαλώτισε τη μεγαλειώδη αύρα του και το μαγευτικό πρωινό φως. Αυτό το φως το ελληνικό, «το τόσο αστραφτερό αλλά και τόσο απαλό ταυτόχρονα», που αιχμαλώτισε και την καρδιά του πρίγκιπα Νικόλαου από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, τη μακρινή δεκαετία του ‘80.

Το επιβλητικό ασπρόμαυρο τρίπτυχο έργο του έγινε το φόντο της θαυμάσιας έκθεσης «Η Καρέκλα Klismos: Ένα κάθισμα μέσα στον χρόνο», που παρουσίασε στο περίπτερο L22 της Art Athina 2025 η Stefanidou Tsoukala Gallery.

Αίγλη Ζαππείου 2025. Ο πρίγκιπας, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη, μας δείχνει από το κινητό του εικόνες από τις απροσπέλαστες βουνοκορφές του Πακιστάν, που φωτογράφισε πετώντας με ένα μικρό αεροπλάνο. «Αν εξαιρέσουμε αυτό και την έρημο, δεν φωτογραφίζω τίποτα άλλο εκτός από την Ελλάδα», λέει στη «R». «Τη λατρεύω την Ελλάδα και τη λάτρευα πάντα. Γι’ αυτό ήρθα και δεν ξαναφεύγω με τίποτα».

Μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Axion Hellas, του οποίου είναι συνιδρυτής, έχει γυρίσει τη χώρα από άκρη σ’ άκρη. Μας μιλά με ενθουσιασμό για τα ταξίδια του στα ακριτικά νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και, κυρίως, για την επαφή του με τους κατοίκους τους. «Η Ελλάδα είναι ένα κόσμημα και τα νησάκια οι πολύτιμοι λίθοι της», μας λέει. «Όμως, δεν είναι σκηνικά του Χόλιγουντ. Υπάρχουν ανάγκες. Και θέλουμε οι κάτοικοί τους να ξέρουν ότι δεν είναι ξεχασμένοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους νοιάζονται. Μακροπρόθεσμα, το στοίχημά μας είναι να τους δώσουμε το κίνητρο να παραμείνουν εκεί. Και, αν είναι δυνατόν, κάποιοι που έχουν φύγει να επιστρέψουν».

Όπως μας τονίζει, η Axion Hellas δεν πάει να καλύψει ένα κενό του κράτους, «γιατί το κράτος δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Δεν είναι μόνο θέμα πόρων, είναι και η γεωγραφία της χώρας μας. Δεν μπορείς να βάλεις 25 γιατρούς σε κάθε νησί. Όπως, επίσης, δεν είναι εύκολο για έναν συνταξιούχο να φύγει από το νησί του, να ταξιδέψει, να διανυκτερεύσει αλλού για να κλείσει ραντεβού με τους γιατρούς στην Αθήνα, για παράδειγμα. Οπότε, πάμε εμείς. Φέρνουμε στα μέρη αυτά 18 με 25 ειδικότητες – πιο δημοφιλείς είναι οι ογκολόγοι και οι οδοντίατροι. Το υγειονομικό προσωπικό μας αποτελείται από 50 άτομα, έμπειρους, διακεκριμένους γιατρούς και νοσηλευτές. Υπάρχουν και άλλες ομάδες με παρόμοια δράση, απλώς εμείς έχουμε και πολύ πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ κάνουμε και έργα υποδομών».

Μία από τις συνεργάτιδες της Axion Hellas είναι και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. «Η Αργυρώ δεν κάνει μαθήματα στους ντόπιους», μας πληροφορεί ο πρίγκιπας Νικόλαος. «Μαγειρεύει μαζί τους για να μάθει τα μυστικά της παράδοσής τους. Έχει τρομερή αύρα αυτή η γυναίκα!».

Η Axion Hellas είναι πολύ κοντά στην καρδιά του, μας λέει, ενώ επίσης θυμάται με πολλή αγάπη την εποχή που εργαζόταν ως δημοσιογράφος στο Fox News («δεν ήταν όπως είναι σήμερα!», μας διαβεβαιώνει χαμογελώντας).

Όμως, αν ρωτήσεις τον πρίγκιπα Νικόλαο πώς θέλει να τον σκέφτονται, απαντά: «Ως καλλιτέχνη. Νιώθω καλλιτέχνης, αυτό έχω γίνει, αυτό με εκφράζει, αυτό με σηκώνει από το κρεβάτι το πρωί και μου βάζει ένα χαμόγελο στο στόμα μου. Και ως Νικόλαο», συμπληρώνει αποφασιστικά. «Νικόλαος, σκέτο, έτσι συστήνομαι. Δεν λέω ούτε τίτλους, ούτε επώνυμα. Και με τους φίλους μου, ούτε Νίκος, ούτε Νικόλας, ούτε Νικολάκης. Νικόλαος. Έτσι μεγάλωσα. Σε κάποιες περιστάσεις θέλουν να με αποκαλέσουν, από ευγένεια, με τον τίτλο μου, αλλά δεν είναι κάτι που επιδιώκω. Με τίποτα. Το δέχομαι, το σέβομαι, αλλά μέχρι εκεί».

Τον ρωτώ αν νιώθει αποδεκτός. «Ναι», απαντά χωρίς δισταγμό. «Ως Νικόλαος, ως άνθρωπος, είμαι αποδεκτός. Με σταματούν στον δρόμο, μου μιλούν – αφού συχνά μου ξεκαθαρίσουν ότι δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ιδεολογία. Ήμουν σε ένα εστιατόριο τις προάλλες, παραδίπλα γευμάτιζαν δύο άνθρωποι, κοιτούσαν συχνά προς το μέρος μου και όταν σηκώθηκαν να φύγουν, ο ένας ήρθε κοντά μου. “Είμαι εντελώς αντιβασιλικός”, μου λέει. “Αλλά ξέρω τον εθελοντισμό που κάνετε και θα ήθελα να σας συγχαρώ”. Και εγώ αντιβασιλικός γινόμουν, όταν με μάλωνε ο μπαμπάς!».

Με όλο το θάρρος, του αναφέρω ότι όσοι τον γνωρίζουν, αναφέρονται στην ιδιαίτερα θετική προσωπικότητά του και στην ευγένεια που αποπνέει. «Οφείλει κανείς να είναι προσγειωμένος», απαντά απλά.

Ποιο χαρακτηριστικό των Ελλήνων τον αγγίζει περισσότερο; «Το φιλότιμο. Το έχουμε όλοι μέσα μας από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Πριν από περίπου ένα εξάμηνο περπατούσα με τη μητέρα μου στο Σύνταγμα, χτύπησα κάπου το κεφάλι μου και έπεσα. Και σταμάτησε ένα ταξί, ένα μηχανάκι, ένα περιπολικό, βγήκε ο περιπτεράς έξω… Κανείς δεν είχε προσέξει ποιος είμαι, οι άνθρωποι πήγαν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που έπεσε. Δεν ακούγεται τόσο τρομερό, αλλά όταν έχεις ταξιδέψει σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη κ.λπ. ξέρεις ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Στην Ελλάδα, όμως, το να βοηθήσουμε τον πλησίον μας υπάρχει ακόμα. Είναι ακόμα ζωντανό εδώ».

Το επόμενο καλλιτεχνικό βήμα του πρίγκιπα Νικολάου με τη Stefanidou Tsoukala Gallery θα γίνει τον Οκτώβριο, στην έκθεση της γκαλερί στην Pad του Λονδίνου (μια σημαντική φουάρ αποκλειστικά αφιερωμένη στο ντιζάιν), στην οποία θα συμμετάσχει. «Εχω δημιουργήσει και κάποια έπιπλα», μας εξηγεί. «Είναι με βάση τη φωτογραφία, την οποία εκτυπώνω σε λευκό μάρμαρο, μια τεχνική δύσκολη και χρονοβόρα, όμως το αποτέλεσμα με ικανοποιεί. Κάθε έργο είναι μοναδικό, γιατί το μάρμαρο είναι ζωντανό, ειδικά το λευκότερο στον κόσμο, το μάρμαρο Θάσου που χρησιμοποιώ».