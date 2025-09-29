Με αφορμή την παρουσία του έργου του στην Art Athina, o πρίγκιπας Νικόλαος μιλά στη Realnews για την τέχνη που τον εκφράζει, για την Axion Hellas που τον κινητοποιεί, για την Ελλάδα που λατρεύει και για το στοιχείο των Ελλήνων που τον αγγίζει.