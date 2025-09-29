Κατερίνα Καινούργιου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Διάβασα και κάποια απαράδεκτα σχόλια που έγιναν σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές»

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας (29/9) καλεσμένη η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Η ηθοποιός, την οποία φέτος απολαμβάνουμε στην σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε και στο συμβάν με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στο νέο σίριαλ.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου συνομιλώντας με την Ιζαμπέλλα Φούλοπ για το συγκεκριμένο θέμα, δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά της με σχόλια που ακούστηκαν σε άλλες εκπομπές, σχετικά με την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη.

«Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του μετά το περιστατικό. Τον γνώρισα και τον γνωρίζω μέσα από τη δουλειά και τα γυρίσματα. Όσο τον ξέρω, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος και είμαι σίγουρη πως θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν», ανέφερε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Μπήκα στο διάλειμμα λίγο στα social και ξαναβλέπω αυτή την ανθρωποφαγία. Όταν γίνονται παραβάσεις, ο καθένας πληρώνει σύμφωνα με τον νόμο. Απλά όλη αυτή η ανθρωποφαγία, το να σχολιάζουν ακόμα και τη σύντροφό του… Ο άνθρωπος κανονικά εμφανίστηκε, είδα και πριν από λίγο ότι πήγε στον εισαγγελέα… Εννοώ ότι θα απολογηθεί και θα έχεις τις ευθύνες που του αναλογούν, θα πληρώσει. Αλλά όλη αυτή η χαιρεκακία που δυστυχώς βλέπω, με θλίβει πάρα πολύ».

«Δυστυχώς είμαστε όλοι στο στόχαστρο αυτής κι αρέσει πολύ στον κόσμο να πιάνεται από καταστάσεις και πράγματα για να σχολιάσει», σημείωσε η ηθοποιός.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξέφρασε την δυσαρέσκειά της με σχόλια που έγιναν σε άλλες εκπομπές, λέγοντας ότι: «Διάβασα και κάποια απαράδεκτα σχόλια που έγιναν σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές. Κάποιοι έχουν βγάλει και πόρισμα και αυτό με θλίβει απεριόριστα. Ας το αφήσουμε, να πάνε όλα καλά με τον άνθρωπο και δόξα τω Θεώ το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας και δεν τραυματίστηκε και ο ίδιος!».

