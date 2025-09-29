Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες δηλώσεις για τη σύλληψη του αδελφού της – «Μετάνιωσε, είπε χίλια συγγνώμη – Θα δικαστεί η υπόθεση»

Enikos Newsroom

lifestyle

Καινούργιου

Για πρώτη φορά η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» στη σύλληψη του αδελφού της το περασμένο καλοκαίρι, στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από άγρια καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ.

Η παρουσιάστρια του Alpha θέλησε να πει για πρώτη φορά: «Επειδή το βίωσα το καλοκαίρι, καμιά φορά στη ζωή μας, μπορεί τα συγγενικά μας πρόσωπα, είτε είναι αδελφός είτε οικογένεια, να κάνουν κάτι, το οποίο είναι αδίκημα, λάθος, μπορεί να φταίνε εκείνοι. Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια ούτε σημαίνει ότι είναι συνένοχοι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του».

«Σας το λέω για το περιστατικό που έγινε με τον αδελφό μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό. Ακολουθήθηκαν κανονικά οι νόμιμες διαδικασίες, μάλιστα επειδή ήταν Σάββατο έμεινε δυο μέρες στο τμήμα, πέρασε από Εισαγγελέα την Δευτέρα. Ο αδελφός μου μετάνιωσε πάρα πολύ, είπε χίλια συγγνώμη. Θα δικαστεί η υπόθεση. Δεν θέλω ερωτήσεις, είναι υπόθεση του αδελφού μου. Ο αδελφός μου με πήρε τηλέφωνο και το λέω και συγκινούμαι… «Εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέσαι εσύ» μου είπε. Δεν σημαίνει ότι όταν φταίει κάποιος σε μια οικογένεια και κάνει κάποιο αδίκημα, το οποίο είναι λάθος και το κατακρίνουμε, φταίει και ο άλλος» περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Μεταξά»

Καρκίνος του παγκρέατος: Έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαπλώνεται – Ελπίδα για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων

Ακίνητα: Επεκτείνεται το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής από την καταβολή ενοικίων – Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα εφ...

Ακίνητα: Γιατί οι αγοραστές ψάχνουν σπίτια στα παράλια της Αττικής – Δείτε πίνακες με τις τιμές ανά περιοχή

Νέο σύστημα προσαρμοστικής οπτικής υπόσχεται πιο καθαρές παρατηρήσεις βαρυτικών κυμάτων

Η Google ξεκινά να παρακολουθεί το κινητό σας – Τι άλλαξε στο Chrome και το Gemini
περισσότερα
09:24 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Μανώλης Μητσιάς: Θέλω να κλείσω την καριέρα μου όρθιος, όχι να με λυπούνται – Η σύζυγός μου απαντούσε σε γράμματα θαυμαστριών

Ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε στην κάμερα του Happy Day στον ALPHA και αναφέρθηκε στην καριέρα του,...
02:25 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Λίνα Νικολακοπούλου για Χάρις Αλεξίου: «Μιλάμε για ένα πρόσωπο με μια χροιά φωνής και ένα αίσθημα που δεν χορταίνεις να το ακούς»

Η Λίνα Νικολακοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στη δημοσιογράφο Ελ...
02:10 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπούτσικος για την σειρά «Το παιδί»: «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία ήταν να μην θεωρηθεί ότι κοροϊδεύουμε το θέμα»

Ο Βασίλης Μπούτσικος, που πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», μίλησε στην κάμερα της ε...
01:55 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: «Η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει λόγω επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών»

Με αφορμή την είσοδό του στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», ο Γιάννης Στάνκογλου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης