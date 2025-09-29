Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες δηλώσεις για τη σύλληψη του αδελφού της – «Μετάνιωσε, είπε χίλια συγγνώμη – Θα δικαστεί η υπόθεση»

Για πρώτη φορά η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» στη σύλληψη του αδελφού της το περασμένο καλοκαίρι, στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από άγρια καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ.

Η παρουσιάστρια του Alpha θέλησε να πει για πρώτη φορά: «Επειδή το βίωσα το καλοκαίρι, καμιά φορά στη ζωή μας, μπορεί τα συγγενικά μας πρόσωπα, είτε είναι αδελφός είτε οικογένεια, να κάνουν κάτι, το οποίο είναι αδίκημα, λάθος, μπορεί να φταίνε εκείνοι. Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια ούτε σημαίνει ότι είναι συνένοχοι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του».

«Σας το λέω για το περιστατικό που έγινε με τον αδελφό μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό. Ακολουθήθηκαν κανονικά οι νόμιμες διαδικασίες, μάλιστα επειδή ήταν Σάββατο έμεινε δυο μέρες στο τμήμα, πέρασε από Εισαγγελέα την Δευτέρα. Ο αδελφός μου μετάνιωσε πάρα πολύ, είπε χίλια συγγνώμη. Θα δικαστεί η υπόθεση. Δεν θέλω ερωτήσεις, είναι υπόθεση του αδελφού μου. Ο αδελφός μου με πήρε τηλέφωνο και το λέω και συγκινούμαι… «Εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέσαι εσύ» μου είπε. Δεν σημαίνει ότι όταν φταίει κάποιος σε μια οικογένεια και κάνει κάποιο αδίκημα, το οποίο είναι λάθος και το κατακρίνουμε, φταίει και ο άλλος» περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.