Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις»

Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram / katken85

Μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει την επαγγελματική επιτυχία της αλλά και την προσωπική ευτυχία καθώς μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha, χθες Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, έχοντας ιδιαίτερα ρομαντική διάθεση, δημοσίευσε μια φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα στα Instagram Stories της και έγραψε ορισμένους στίχους από το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Στα υπόγεια είναι η θέα».

«Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις… Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία… Κι ας ψάχνεις σε πολυώροφα στα υπόγεια είναι η θέα» γράφει η Κατερίνα Καινούργιου.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε το 2024 ως την «πιο δύσκολη χρονιά που είχε ποτέ» κατά τη διάρκ...
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Λαγούτης: «Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη» – Η απάντησή του στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία ...
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα

Τριάντα τρία χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν την Παρασκευή (26/9) η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστα...
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που...
