Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις»

Μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει την επαγγελματική επιτυχία της αλλά και την προσωπική ευτυχία καθώς μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha, χθες Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, έχοντας ιδιαίτερα ρομαντική διάθεση, δημοσίευσε μια φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα στα Instagram Stories της και έγραψε ορισμένους στίχους από το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Στα υπόγεια είναι η θέα».

«Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις… Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία… Κι ας ψάχνεις σε πολυώροφα στα υπόγεια είναι η θέα» γράφει η Κατερίνα Καινούργιου.