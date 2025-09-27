Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς θα κινηθούν οι τιμές – Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του

διανομή του πετρελαίου θέρμανσης

Κοντά στα περυσινά επίπεδα διαμορφώνεται – με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών – η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου στην αγορά θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με την αγορά, εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν τελικά από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου.

Η μείωση του ΦΠΑ σε 19 νησιά

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη ΔΕΘ, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30 % σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 17 % αντί για 24 % ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο) και από 1-1-2026 επεκτείνεται στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης (μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά). Αντίστοιχη θα είναι η ωφέλεια και για τα λοιπά καύσιμα, όπως και για το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στις τοπικές αγορές, εφόσον βέβαια η μείωση του φόρου μετακυλισθεί στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Παράλληλα, επίκειται το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων καταβολής επιδόματος θέρμανσης.

Πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά κοντά στα 200 εκατ. Ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους. Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

 

