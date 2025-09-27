Βρήκε δουλειά στο ξενοδοχείο που πήγαινε ο άνδρας της με την ερωμένη του – «Έκανε λες και είδε φάντασμα»

Βρήκε δουλειά στο ξενοδοχείο που πήγαινε ο άνδρας της και την απατούσε – “έκανε λες και είδε φάντασμα”. Φωτογραφία: Freepik
Βρήκε δουλειά στο ξενοδοχείο που πήγαινε ο άνδρας της και την απατούσε – “έκανε λες και είδε φάντασμα”. Φωτογραφία: Freepik

Η TikToker @kinsleyrae2323, αφηγείται την ιστορία που έζησε μια άλλη γυναίκα, η οποία ανακάλυψε πρόσφατα την απιστία του άνδρα της. Μία μέρα είχε πάρει τον υπολογιστή του άνδρα της για να κάνει κάποιες αγορές και μπήκε στα μηνύματά του για να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Τότε ήταν που είδε ένα σωρό μηνύματα από διάφορα ξενοδοχεία. Τις κρατήσεις τις έκανε τις ώρες του διαλειμμάτων από τη δουλειά – όταν της έλεγε πως έχει πολλή δουλειά και δεν μπορεί να μιλήσει. Τότε κατάλαβε με τι ακριβώς ήταν απασχολημένος.

Σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, πήγαινε πολύ πιο συχνά. Η γυναίκα κατέστρωσε ένα πρωτότυπο σχέδιο για να τον πιάσει: Θα έπιανε δουλειά στο ξενοδοχείο.

Αφού έστειλε περίπου 20 αιτήσεις, τελικά την κάλεσαν για συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας είπε ότι έχει μεγάλη ανάγκη από τη δουλειά γιατί ο άνδρας της αφήνει απλήρωτους τους λογαριασμούς.

“Μάζεψα αρκετά στοιχεία για το δικαστήριο”

Έτσι, πήρε τη δουλειά. Ως εργαζόμενη του ξενοδοχείου, μπορούσε να έχει δωμάτιο εκεί, όπου έμενε όποτε ήθελε. Στον άνδρα της είχε πει ότι κάνει εθελοντική εργασία στο σχολείο των παιδιών.

Δηλαδή, δεν είχε ιδέα ότι του είχε στήσει καρτέρι στο ξενοδοχείο που σύχναζε. Όταν πήγε να κάνει την πρώτη της βάρδια, περίμενε τη στιγμή που θα εμφανιζόταν ο άνδρας της.

Χάρηκε που είχε καταφέρει να μαζέψει στοιχεία που θα τη βοηθούσαν στο δικαστήριο.

Τις πρώτες μέρες, δεν εμφανίστηκε. Η γυναίκα έψαξε στις κάμερες ασφαλείας, για να συλλέξει περισσότερα στοιχεία. Μετά από πολύ ψάξιμο, βρήκε το υλικό με τον άνδρα της, ο οποίος έμπαινε μια μια άλλη.

Ακόμη, ανακάλυψε ότι ο καλύτερός του φίλος, του δάνειζε την πιστωτική του – πράγμα περίεργο αφού, οι πληροφορίες της ταυτότητας πρέπει να ταιριάζουν με εκείνες της πιστωτικής.

To έψαξε λίγο παραπάνω και ανακάλυψε ότι, το αφεντικό της ήξερε τη γυναίκα με την οποία την απατούσε. Έγινε η πληρωμή και, την τέταρτη – πέμπτη ημέρα που εργαζόταν στο ξενοδοχείο, πήγε ο άνδρας της. Όταν την είδε μπροστά του, πάγωσε.

Η σύζυγος είπε στη γυναίκα που τον συνόδευε πως, ήταν παντρεμένος, με παιδιά. Η γυναίκα έδειχνε μπερδεμένη επειδή ήταν η πρώτη φορά που τα άκουγε όλα αυτά.Τότε, της έδ ειξε φωτογραφίες της οικογένειάς της. Οι υπόλοιποι χρήστες του Tik Tok έγραψαν τις προσωπικές τους εμπειρίες στα σχόλια.

“Εγώ που είμαι διευθυντής ξενοδοχείου, θα σου έδινα αμέσως τη δουλειά. Αρκεί να μην μαλώνατε στη ρεσεψιόν”. “Δούλευα για χρόνια σε ξενοδοχεία. Μπορείς να εκτυπώσεις το ιστορικό των κρατήσεων. Μάζεψε αποδεικτικά στοιχεία”, τη συμβούλευσε ένας άλλος.

“Βρήκα δουλειά εκεί που εργάζεται εκείνη. Της έκανε εντύπωση που ήξερα το όνομα της και παραιτήθηκε όταν πήγα και της είπα ότι, του έστελνε μηνύματα την ώρα που εγώ γεννούσα. Σίγουρα, άξιζε τον κόπο. Τώρα είμαστε πλέον χωρισμένοι”, έγραψε μια ακόμη.

