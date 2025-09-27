Νέα Υόρκη: Σήμερα η τριμερής για το Κυπριακό – Οι χαμηλές προσδοκίες και οι εμπρηστικές δηλώσεις Τατάρ πριν από τη συνάντηση

Χωρίς προσδοκίες για θετικό αποτέλεσμα αναμένεται η τριμερής σύνοδος Χριστοδουλίδη, Γκουτέρες, Τατάρ, για το Κυπριακό, στη Νέα Υόρκη. Η κοινή συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, ωστόσο «απαγορευτικό» για κάθε αισιοδοξία έθεσαν οι δηλώσεις Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος επέμεινε ότι η λύση της διζωνικής ομοσπονδίας είναι νεκρή και ότι πρέπει να αναζητηθεί νέα βάση.

Ωστόσο, μέσα στο φθινόπωρο, ενδεχομένως τον Νοέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος για τη συνάντηση του Σαββάτου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου. Εκτιμώ από τη συζήτηση που είχα με τον Γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η διευρυμένη συνάντηση, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αποδόμησε την ομιλία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τις αναφορές του στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατηγορώντας τον για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στον μέγιστο βαθμό». Ο Κύπριος πρόεδρος απέρριψε τις τουρκικές θέσεις περί δύο κρατών στο νησί, καλώντας τον Τούρκο πρόεδρο «να τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώνει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αξίες και τις αρχές του δικαίου».

Εμπρηστικές δηλώσεις Τατάρ

Λίγες ώρες μετά και πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Ερσίν Τατάρ με συνέντευξή του Anadolu, αφού ξεκαθάρισε ότι όλες οι διαπραγματεύσεις που κάνει για την Κύπρο διεξάγονται σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία, απέρριψε το πολυσυζητημένο μοντέλο της «ομοσπονδίας», εκτιμώντας πως είναι μια στρατηγική της ελληνοκυπριακής πλευράς για την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και τον τερματισμό του εγγυητικού ρόλου της Τουρκίας.

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε και στην ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα «να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση που έχει επιβληθεί στους Τουρκοκυπρίους για μισό αιώνα». Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στους δεσμούς του ψευδοκράτους με την Τουρκία λέγοντας: «Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει αγωνιστεί για την κυριαρχία του. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και σε ισχυρούς δεσμούς με την Τουρκία. Οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας και ώθησής μας σε μια αναγκαστική συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους, μετατρέποντάς το σε ελληνικό νησί, σίγουρα θα απορριφθεί», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη αγορά συστημάτων αεράμυνας της Κύπρου από το Ισραήλ, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης εισήλθε σε διαδικασίες πέρα από τις δυνατότητές του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διεθνή του επιρροή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακόμα και ο ελληνοκυπριακός λαός είναι ενοχλημένος από το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζεται», προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή έχει μετατρέψει το νότιο τμήμα της Κύπρου σε μια πολύ πιο επικίνδυνη περιοχή.

Ο Τατάρ σημείωσε στην ίδια συνέντευξη ότι θα μεταφέρει τις σκέψεις και την πολιτική του θέση στη σημερινή του συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το μοντέλο της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΡΙΚ στην Νέα Υόρκη, Ανδρέας Παφίτης ο Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει το Κυπριακό ως προσωπικό στοίχημα και φέρεται αποφασισμένος να επιτευχθεί πρόοδος για να επαναρχίσουν συνομιλίες.

Ρεαλιστικός στόχος για την σημερινή συνάντηση είναι η ανασκόπηση των όσων έχουν λεχθεί και υλοποιηθεί από την προηγούμενη διευρυμένη συνάντηση και ο καθορισμός της επόμενης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΡΙΚ, σε περίπτωση που ο Τατάρ επιδιώξει να αποκομίσει προεκλογικά οφέλη μέσω της διάνοιξης οδοφραγμάτων, στο τραπέζι θα μπει ξανά η αρχή της αμοιβαιότητας που σημαίνει θα πρέπει να ικανοποιηθεί ένα αίτημα της ελληνοκυπριακής πλευράς για κάθε αίτημα της τουρκοκυπριακής.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, ο Γενικός Γραμματέας βλέπει στο Κυπριακό ευκαιρία να αποδείξει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Η αντίληψη που έχουν τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα οποία ο Πρόεδρος είχε γεύμα εργασίας, είναι ότι οι όποιες εξελίξεις μετατίθενται για μετά τις παράνομες εκλογές και ειδικότερα εάν προκύψει αλλαγή ηγεσίας. Μέχρι τότε θα φθάσει στην Κύπρο και ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα, Κασίμ Ντιανιέ.

Το στοίχημα Γκουτέρες

