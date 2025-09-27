Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αποτίμηση της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη και τα μηνύματα στην Άγκυρα για άρση του casus belli – «Θέμα χρόνου» μία συνάντηση με Τραμπ

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία να ανακαλέσει την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων». Όσον αφορά τη Γάζα σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί τότε το Τελ Αβίβ κινδυνεύει να μείνει χωρίς συμμάχους, ενώ τόνισε για ακόμα μια φορά την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα το εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας.

To ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη αποτιμάται θετικά από την Αθήνα καθώς «από αμερικανικού εδάφους εστάλησαν κρίσιμα μηνύματα για την οικονομία την ενέργεια και τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας σε γεωπολιτικό επίπεδο». Η Ελλάδα αναζητεί την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία και τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύσεις υπέρ και των δύο λαών, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα προς επίλυση, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά συνδέει άμεσα το casus belli με την επιδίωξη συμμετοχής της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα SAFE.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε το μονοπάτι διπλωματίας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση της Ελλάδας στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και τις εθνικές κόκκινες γραμμές στον ελληνοτουρκικό διάλογο. «Τα ήρεμα ύδατα που έχουμε τα τελευταία δύο έτη δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Πρέπει να μας επιτρέψουν επ’ ωφελεία και των δύο λαών μας κοιτώντας προς τα εμπρός, στο διάλογο, στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και φυσικά στο όραμα μίας περιφέρειας που δεν θα ορίζεται από την αντιπαλότητα αλλά από την ευημερία. Έχουμε μόνο ένα θέμα προς επίλυση την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, η Αθήνα δεν δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η Ελλάδα ήδη έχει εισαχθεί. «Το 2019 η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F-35. Εμείς δεν είχαμε ούτε ένα αναβαθμισμένο F-16, δεν ήμασταν στο πρόγραμμα των F-35, ούτε είχαμε αγοράσει τα Rafale. Σήμερα έχουμε 42 αναβαθμισμένα F-16 σε έκδοση VIPER (από τα 82 που θα έχουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της επόμενης διετίας), 24 Rafale και είμαστε στο πρόγραμμα των F-35. Ενισχύουμε και θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να διαθέτουμε σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε», αναφέρουν πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, ως απάντηση και στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης για τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Δεν αναμένεται συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στην Κοπεγχάγη

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι απομακρύνεταιτο ενδεχόμενο συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Κοπεγχάγη τον επόμενο μήνα, αφού ο Τούρκος πρόεδρος κατά πληροφορίες δεν θα μεταβεί στη Δανία για την άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα θετικά του ταξιδιού περιλαμβάνεται και η πρώτη επαφή του κ. Μητσοτάκη με την νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Αθήνα εκτιμά ότι είναι ζήτημα χρόνου μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με ηγέτες και επενδυτές, ενώ στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση σε καλό κλίμα μαζί του.

Για το Κυπριακό ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ξεκαθάρισε ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να ταυτίζονται με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας λύση να ευθυγραμμίζονται με όλα τα ψηφίσματα του συμβουλίου ασφαλείας. Υποστηρίζουν τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα και του ειδικών απεσταλμένο στο να δοθεί μια ώθηση. Μια βιώσιμη λύση θα είναι επ’ ωφελεία όλων των Κυπρίων και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην σταθερότητα της περιοχής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και το ενδιαφέρον από την κυπριακή πλευρά για την ηλεκτρική διασύνδεση διαπιστώθηκε ότι παραμένει «ζωντανό και ενεργό».

Μήνυμα και στη Λιβύη για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τη μεταβατική ηγεσία της Συρίας να προστατεύσει τη χριστιανική ορθόδοξη μειονότητα ενώ εξέπεμψε ξεκάθαρο σήμα και προς τη Λιβύη αναφορικά με τις συζητήσεις για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών.

«Είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να έχουμε μία κοινή δίκαιη λύση και οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Η Λιβύη πρέπει να είναι ενωμένη και κυρίαρχη» είπε.

«Στρατηγική η σχέση μας με το Ισραήλ – Αν συνεχίσει έτσι θα αποξενωθεί»

Όσον αφορά τη Γάζα σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε το Τελ Αβίβ κινδυνεύει να μείνει χωρίς συμμάχους. Ο πρωθυπουργός τόνισε για ακόμα μια φορά την ανάγκη να προχωρήσει τάχιστα το εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων», είπε τονίζοντας ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.

«Δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία»

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, υπογράμμισε ότι «δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με τη βία» και συμπλήρωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρχει φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο του. Η θαρραλέα αντίσταση της Ουκρανίας απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας αποτελεί μαρτυρία απαράμιλλης γενναιότητας και αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι απλώς μια ακόμη περιφερειακή σύγκρουση στην Ευρώπη. Είναι ένας αγώνας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ίδια την αξιοπρέπεια. Είναι, πάνω απ’ όλα, μια υπεράσπιση της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Η Ελλάδα στέκεται σταθερά και άνευ όρων στο πλευρό της Ουκρανίας σε αυτόν τον αγώνα. Και θα συνεχίσουμε σταθερά να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ζει με ειρήνη, ασφάλεια και να καθορίζει ελεύθερα το μέλλον του. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Trump για την επίτευξη ειρήνης και επαναλαμβάνουμε ότι μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός. Και επιτρέψτε μου να είμαι ακόμα πιο σαφής: δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική λύση χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η επαναχάραξη των συνόρων δια της βίας» ανέφερε συγκεκριμένα.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε σε παγκόσμια εγρήγορση για την κατάσταση στο Σουδάν και τον κίνδυνο που ελλοχεύει για μια μεταναστευτική κρίση.

«Τα στοιχεία είναι τρομακτικά: Σχεδόν 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού στον κόσμο. Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια. Ο λιμός εξαπλώνεται. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Και όσοι ευθύνονται για φρικαλεότητες και εγκλήματα πολέμου πρέπει να λογοδοτήσουν.

Υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τα εμπρός: να σιγήσουν τα όπλα και να αναβιώσει μια συντονισμένη πολιτική διαδικασία. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει τον λαό του Σουδάν. Τους οφείλουμε τουλάχιστον την ειρήνη και την ευκαιρία για ένα μέλλον βασισμένο στην ελπίδα, όχι στην απόγνωση. Ως Ευρωπαίοι, είναι επίσης προς το συμφέρον μας να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στην επίλυση της κρίσης στο Σουδάν. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεταναστευτική κρίση, το μέγεθος της οποίας δεν μπορούμε καν να φανταστούμε», είπε ο Πρωθυπουργός.