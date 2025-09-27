«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Ο Πειραιάς αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο

Porto Leone

Η σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έρχεται την επόμενη εβδομάδα με δυνατές εξελίξεις.

Ο Πειραιάς µαυροντυµένος αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο. Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδοµένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου. Μία αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα!

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha!

Επεισόδιο 3

Ο Πειραιάς µαυροντυµένος αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο, µε την Αλεξάνδρα να αρνείται να δεχθεί το θάνατο του γιού της έως ότου βρεθεί ο δολοφόνος του. Ο πατέρας Καπετανάκος, αντίστοιχα, βρίσκει διαφυγή στο ποτό. Η Βούλα προσπαθεί να πείσει την συντετριµµένη Άντζελα να αδράξει την ευκαιρία των εισιτηρίων και να φύγει για την Αµερική, έστω και µόνη της, ενώ ένα σημείωμα στα πράγματα του Στράτου θα δώσει στοιχεία για τη γυναίκα που βρισκόταν στη ζωή του. Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδοµένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου.

Επεισόδιο 4

Η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να εξαφανίσει τα στοιχεία που τον συνδέουν µε το μοιραίο βράδυ, να καταθέσει στον Γιάμαρη πως δεν ξέρει τίποτα και να προχωρήσει µε την ζωή του. Το πένθος του Ηλία Καπετανάκου µμεταφράζεται ως αδυναμία στην Τρούµπα, επηρεάζοντας τις δουλειές στα µμαγαζιά του. Η οικογένεια Καπετανάκου φαίνεται να καταρρέει, όταν η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναλάβει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε, ενώ, λίγο αργότερα, την επισκέπτεται η Καίτη για να της αποκαλύψει ότι ξέρει ποιος µαχαίρωσε τον Στράτο.

