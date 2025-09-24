«Porto Leone»: Πρεμιέρα για την νέα σειρά του Alpha – Οι συγκλονιστικές σκηνές που καθήλωσαν το κοινό

«Porto Leone»: Πρεμιέρα για την νέα σειρά του Alpha – Οι συγκλονιστικές σκηνές που καθήλωσαν το κοινό

Η νέα σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έκανε πρεμιέρα και καθήλωσε το κοινό με καταιγιστικές εξελίξεις και έντονες συγκρούσεις. Η ιστορία ξεκινά τη Μεγαλοβδομάδα του 1964, που αρχικά κυλά ειρηνικά, όμως η Ανάσταση φέρνει μαζί της το σκοτάδι. Ο Γρηγόρης ανακαλύπτει ότι η αδελφή του, Λένα, είναι έγκυος και στρέφεται εναντίον του παιδικού του φίλου, Στράτου Καπετανάκου.

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών οδηγείται σε τραγικό τέλος, καθώς ο Στράτος τραυματίζεται θανάσιμα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου επεισοδίου, η Αλεξάνδρα τον συνοδεύει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του. Μια δολοφονία που αλλάζει για πάντα τη μοίρα και το μέλλον των δύο οικογενειών.

Την ίδια δραματική νύχτα, η Λένα γεννάει πρόωρα, προσπαθώντας να συνέλθει από το σοκ της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, το μωρό της είναι ήδη «σημαδεμένο», καθώς ο Βούλγαρης έχει αποφασίσει να το παραδώσει μυστικά για υιοθεσία, μακριά από την ίδια. Έτσι, η γέννα, αντί να φέρει χαρά, φέρνει δάκρυα και καινούργια μυστικά που βαραίνουν ακόμη περισσότερο τη ζωή της.

Την ίδια ώρα, το καμπαρέ Porto Leone μετατρέπεται σε σκηνή φρίκης, όταν η ζήλια ανάμεσα σε δύο κορίτσια καταλήγει σε επίθεση με βιτριόλι. Μια σοκαριστική πράξη που αναδεικνύει τη σκληρότητα του κόσμου της νύχτας και δείχνει πώς ο έρωτας και η εμμονή μπορούν να καταστρέψουν ζωές.

