πολιτική

Ακυρώνεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη – «Το ραντεβού ήταν κανονισμένο»

Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, είναι δύσκολο να επαναπρογραμματιστεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, καθώς το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι ιδιαίτερα πιεστικό.

Η ίδια πηγή ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το περιεχόμενο τουρκικού δημοσιεύματος, το οποίο ανέφερε ότι «η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση».

Απαντώντας, η κυβερνητική πηγή τόνισε: «Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

01:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

01:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

23:42 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

22:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

