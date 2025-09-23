Ζελένσκι: Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ «πολύ καλή» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη λήξη του πολέμου

Ζελένσκι: Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ «πολύ καλή» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη λήξη του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ήταν «πολύ καλή».

Μιλώντας στο ουκρανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Suspilne, ο Ζελένσκι είπε: «Η σημερινή συνάντηση ήταν πολύ καλή. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για συγκεκριμένα στοιχεία της συνάντησης — λίγο αργότερα». Πρόσθεσε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν «σίγουρα η πιο ουσιαστική».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι υπήρξε μια κατανόηση πως ο Τραμπ είναι έτοιμος να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν «game-changer» για τη χώρα.

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να δώσει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι.

