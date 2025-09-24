Ελληνική Λύση: Η αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα από την ολομέλεια του ΟΗΕ, μας επιβεβαιώνει για το μεταναστευτικό

«Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του ΟΗΕ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν την εγκληματική δράση των λαθρομεταναστών, μέσω της ποσόστωσης στις ελληνικές φυλακές, επιβεβαιώνει πλήρως τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Παράλληλα, η Ελληνική Λύση σημειώνει: «Το γεγονός ότι στις ελληνικές φυλακές το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατουμένων είναι αλλοδαποί, δεν επιδέχεται οποιασδήποτε παρερμηνείας για την καταστροφή που έχουν επιφέρει οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΣΥΡΙΖΑ στην πατρίδα και την κοινωνία. Κλείσιμο συνόρων και άμεση απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών τώρα!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ