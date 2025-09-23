Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναίκες στις Μεταφορές και τον Τουρισμό

Enikos Newsroom

πολιτική

Κουντουρά

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναίκες στις Μεταφορές και τον Τουρισμό

Η  Έλενα Κουντουρά, μέσα από το διπλό θεσμικό της ρόλο ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN και μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων FEMM,  διοργανώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υψηλού επιπέδου εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού.

Η εκδήλωση με πρωτοβουλία της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, πραγματοποιείται αύριο, 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρα Τουρισμού, με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων παγκόσμιων και ευρωπαϊκών θεσμών.

Στόχος της εκδήλωσης «Γυναίκες στις Μεταφορές και τον Τουρισμό: Ένα Νέο Όραμα για την Προώθηση της Αλλαγής και τη Διαμόρφωση του Μέλλοντος των Κλάδων Μεταφορών και Τουρισμού» είναι να αναδείξει τον καθοριστικό  ρόλο των γυναικών, και να  ενισχύσει το διάλογο και τις ευρωπαϊκές διεργασίες  για την βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των γυναικών στους δύο κρίσιμους αυτούς κλάδους, μέσα από προτάσεις για το σχεδιασμό πολιτικών στην εργασία που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, στην ύπαρξη υποστηρικτικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και στην ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας των γυναικών.

Η Έλενα Κουντουρά θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία και θα συντονίσει η Claudia Tapardel, πρώην Ευρωβουλευτής και πρώην Πρόεδρος του Tourism Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι:

  • Eva Schultz, Μέλος του Γραφείου της Αντιπροέδρου της Κομισιόν Roxana Mânzatu
  • Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ- Βρυωνίδη, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (βίντεο)
  • Livia Spera, Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές ETF
  • Natalia Bayona, Εκτελεστική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, UN Tourism (βίντεο)
  • Ștefan Mușoiu, Ευρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Alessandra Priante, Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού της Ιταλίας ENIT Spa – Italian National Tourist Board
  • Teodora Marinska, Επιχειρησιακή Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων ETC
  • Sérgio Gonçalves, Eυρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Maria Paula Caycedo, Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης και Διευθύντρια του Οικοσυστήματος και των Stakeholders του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την Αστική
  • Κινητικότητα EIT Urban Mobility

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ευρωομάδας της LEFT.

Θα μεταδοθεί διαδικτυακά 13.00 – 14.00  ώρα Ελλάδος   με ταυτόχρονη διερμηνεία σε ελληνικά και αγγλικά, από τις σελίδες της Ευρωβουλευτή Έλενας Κουντουρά και της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

https://www.facebook.com/kountouraelena

https://www.facebook.com/syrizaep

