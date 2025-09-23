Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ: Η κλιματική αλλαγή είναι η «μεγαλύτερη απάτη» που έχει διαπραχθεί ποτέ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ
Πηγή: Reuters

«Αυτή η κλιματική αλλαγή είναι, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο», σημείωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε: «Τέρμα η υπερθέρμανση του πλανήτη, τέρμα η ψύξη του πλανήτη. Όλες αυτές οι προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών και πολλών άλλων, συχνά για λάθος λόγους, ήταν λανθασμένες. Έγιναν από ηλίθιους ανθρώπους που κόστισαν την περιουσία των χωρών τους και δεν έδωσαν σε αυτές τις χώρες καμία ευκαιρία για επιτυχία. Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την πράσινη απάτη, η χώρα σας θα αποτύχει».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, αναφερόμενος στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας τις χαρακτήρισε ως «φάρσα».

«Παρεμπιπτόντως, θα απαλλαγούμε από τις ψευδώς ονομαζόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μια φάρσα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πράσινη ενέργεια δεν λειτουργεί και είναι πολύ ακριβή, στοχεύοντας ιδιαίτερα την αιολική ενέργεια.

«Αν δεν απαλλαγείτε από αυτή την απάτη της πράσινης ενέργειας, η χώρα σας θα καταστραφεί», είπε.

Επισήμανε ιδιαίτερα την Ευρώπη: «Η Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, έχει πολύ δρόμο να διανύσει, με πολλές χώρες να βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής λόγω της ατζέντας για την πράσινη ενέργεια».

