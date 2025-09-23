ΚΚΕ για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Eκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

«Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, την τελευταία στιγμή δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ – Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή.

Εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών” με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν, που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ, ούτως ή άλλως, δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι συστάσεις για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Έξυπνες συμβουλές από ειδικούς για εξοικονόμηση έως και 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε θα γίνει η πληρωμή του Σεπτεμβρίου και τι πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

iPad: Πώς να το απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα
περισσότερα
18:26 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Δούρου για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Άλλο ένα «επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… αυτοπεποίθηση

«Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργο...
18:08 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ

«Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία της χώρας από τον ...
17:11 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Κατατέθηκε η τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών

Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η τροπολογία με τα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών ελβετικού φ...
16:14 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αναβάλλεται η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος