Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προχωρά στον σχεδιασμό «Drone Wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη (23/9) ότι προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall», έπειτα από σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου κρατών-μελών, με πιο πρόσφατο το περιστατικό στη Δανία.

Μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής, η εκπρόσωπος Τύπου για τις εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ υπογράμμισε ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο. «Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

EU ministers to ponder what a ‘drone wall’ for Europe could look like https://t.co/S1jAFQjeg8 — Defense News (@defense_news) September 23, 2025

Σε ώριμη φάση προετοιμασίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για την κατασκευή του «Drone Wall» βρίσκεται σε ώριμη φάση προετοιμασίας. Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και την αποτελεσματική απόκρουση ή παρεμβολή τους πριν φτάσουν σε κρίσιμες υποδομές.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, εξήγησε ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε τεχνικό στάδιο διαβούλευσης, αλλά έχουν ήδη καθοριστεί οι δύο βασικοί του άξονες: Ο εντοπισμός των drones μέσω αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση , δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση και το πότε μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής Όλαφ Γκιλ τόνισε «πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

Η συνάντηση της Παρασκευής ανάμεσα στους επιτρόπους και τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για μια κοινή στρατηγική προστασίας των ευρωπαϊκών εναέριων και εδαφικών συνόρων.